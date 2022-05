Ministro da Defesa pede que TSE divulgue documentos das Forças Armadas sobre eleições

Porque Alexandre de Moraes não mandou prender ontem o deputado Daniel Silveira, será que foi a visita do general? Hoje pode ser um dia histórico no Brasil.

Todo o povo brasileiro está ciente que tem poder que passou dos limites e sabemos que Bolsonaro não vai recuar e poderemos ter uma intervenção das Forças Armadas para colocar as coisas em seus devidos lugares.

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, preparou um ofício nesta quinta-feira (5) em que pede ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a divulgação dos documentos das Forças Armadas sobre as eleições.

A documentação foi entregue à Comissão de Transparência das Eleições do TSE, que conta com a participação de um representante das Forças Armadas, e sugere o aperfeiçoamento da segurança e da transparência do processo eleitoral. As discussões do grupo, no entanto, são restritas e não podem ser divulgadas.

No ofício, o general alega que veículos de imprensa, parlamentares e cidadãos vem pedindo o acesso às informações, inclusive via Lei de Acesso à Informação.

Ainda de acordo com o ministro, a Câmara dos Deputados também pediu ao Ministério os documentos por meio de um Requerimento de Informação (RIC) no prazo de 30 dias. O instrumento é usado para viabilizar a fiscalização sobre atos do Poder Executivo.

O ministro-general também registra que pediu uma reunião com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Segundo ele, houve “impossibilidade de ver concretizada”. Até o momento, o documento não chegou ao TSE, segundo fontes relataram ao jornal das Montanhas.

Nesta semana, o general esteve com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, o ministro Luiz Fux ouviu que as Forças Armadas “estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia” .