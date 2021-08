URGENTE: Bolsonaro nomeia 100 novos Marechais; entre os nomeados estão Augusto Heleno e Vilas Boas

De acordo com informações do Portal da Transparência, 100 generais de exército (último posto da escala hierárquica do Exército Brasileiro) receberam a patente de marechal, que estava extinta desde 1967 após uma reforma orgânica.

Esse título é atribuído a oficiais de alto escalão, os considerados heróis nacionais por liderarem tropas em conflitos bélicos.

Em 1980, com a promulgação da Lei Federal 6.880, de 1980, conhecida como Estatuto dos Militares, a possibilidade de um general ser nomeado a marechal voltou, mas somente em tempos de guerra.

Entre os generais ‘promovidos’ a esse posto estão Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República (GSI), os ex-comandantes do Exército Edson Leal Pujol e Eduardo Villas Bôas, Sérgio Etchegoyen, Enzo Peri, Francisco Roberto de Albuquerque, entre outros importantes nomes do meio.