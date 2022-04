10 Tendências de decoração para os próximos anos

Quem ai não gosta de ver a cada toda com uma decoração toda moderna que acompanhe todas as tendências do ano.

Se você é desse tipo, continue essa leitura para você ficar por dentro de todas as tendências e arrasar na decoração do seu lar.

Assim como o mundo da moda, a arquitetura também está sempre em evolução, todos os anos com alguma novidade, para enriquecer ainda mais a decoração de seus lares.

E é por isso que todos os anos as novidades em tendências no ramo da arquitetura e de decoração, apresentam coisas novas que pode ser.

Na paleta de cores;

Uso se um novo material em específico;

Ou um estilo mais forte.

Então vamos ver quais são essas novas tendências e o que veio para ficar em 2022 ou para os próximos anos, que podem estar desde rodapé em mdf, até uma cerâmica mais elaborada.

Saiba quais são as principais tendências

Vamos conferir agora algumas das principais tendências em que você pode investir para sua casa. Confira.

Cerâmica

Para esse ano de 2022 e para os próximos anos, você pode apostar em revestimentos em cerâmica mais irreverente, pode ser com mais cores ou mais detalhes.

Mas isso não significa que você não pode usar as cores mais neutras, como, por exemplo, a cor terra, pois eles ainda continuam sendo tendência para um ambiente mais clássico.

Madeiras com cores

As madeiras coloridas são mais uma tendência que veio para ficar. A mistura de madeiras com cores com uma base mais neutra, está se mostrando com mais frequência, elas vieram para que isso se torne mais simples e mais exclusivo.

O objetivo das madeiras coloridas é passar a personalidade que você deseja para cada ambiente.

Jogo de cores

Apostar em cores mais marcantes, você deve investir nas cores mais firmes, cores primárias e até mesmo as cores mais vibrantes.

Estampar revestimentos na própria madeira, deve permanecer em alta. Isso faz com que o ambiente fique mais radical e com uma personalidade diferente.

Ventilação cruzada e iluminação natural

Ter uma maior ventilação e uma boa iluminação contribui com o momento de pandemia em que ainda estamos passando, lugares mais arejados contribui para o bem-estar.

Consumo consciente

Para colaborar com a sustentabilidade, você pode apostar numa tendência mais natural, mais verde. Isso vai ser das opções que veio para ficar também.

Você pode fazer isso de várias formas como, por exemplo, o uso de alguns sistemas que podem contribuir com o meio ambiente. Ou usar materiais que sejam mais sustentáveis e não causa malefícios para a natureza.

Um olhar mais a fundo

Você pode ter um olhar mais diferente para as novas tendências, ouse com objetos mais personalizados que tenham mais a ver com você, não somente aqueles que a moda dita.

Assim você pode evitar em comprar coisas, que daqui a alguns tempos já não estarão mais na tendência, isso não deve acontecer, pois, isso não deve ser como uma Fashion Week, que muda depois de um certo tempo.

Tenha um lar que seja super acolhedor para você, pois isso lhe dá uma sensação de mais segurança dentro do seu lar.

Tenha mais personalidade em seus projetos

Atualmente as pessoas estão em busca de algo que lhes traga mais conforto, que não deixa de ser um tipo de personalidade

Assim vale apostar em itens que tenha mais a cara do dono da casa e não só comprar por comprar, somente por ser tendência é aí que entra o que citamos acima, sobre ter um olhar para dentro nos seus projetos.

Invista em ambientes integrados

Claro que isso não é uma novidade, atualmente os números de ambientes que são integrados cresceram muito e você ter um maior espaço dentro de casa, e pode deixar tudo mais aconchegante também.

Isso faz com sua casa ou apartamento fique além de muito bonito, também fique bem mais prático, principalmente na hora da limpeza.

E como já dissemos que ele da uma sensação do cômodo ser maior, isso se encaixa perfeitamente nos casos de quem mora em apartamentos. Essa é uma boa solução para você que não gosta de lugares muito apertados, invista.

Home office

Quando chegou a pandemia, muitas empresas tiveram que optar pelo trabalho em casa. O que atualmente muitas pessoas ainda estão fazendo.

As empresas que adotaram essa prática acabara que adotaram de vez para algumas funções. Por isso porque, não investir em um cantinho para você trabalhar.

Mesmo que seja só um ambiente decorativo, fica muito lindo e também muito aconchegante. Isso pode ser muito eficiente na hora de você trabalhar em casa você pode fazer uma decoração diferente do restante da casa.

A cor dourada voltou

Quem nunca teve vontade de ter aquelas torneiras em dourado, ou até mesmo os puxadores das gavetas. Tudo fica muito mais elegante com essa cor e você usar nas cores de almofadas também, nos detalhes nos quadros, ou até nas luminárias.