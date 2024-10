12 passeios imperdíveis para curtir o mês de outubro

Confira 12 passeios imperdíveis para o mês de outubro no Brasil, que incluem desde shows até festas temáticas e feiras gastronômicas

Outubro está repleto de eventos emocionantes para quem quer aproveitar ao máximo o mês. De festivais culturais a festas animadas, cada região do Brasil oferece algo único e inesquecível.

Se você é daqueles que adora se programar com antecedência, prepare-se para explorar as melhores experiências de norte a sul do país!

Tem opções para todos os gostos, seja você fã de música, gastronomia, beleza ou aventura. Confira os eventos mais aguardados para garantir que você não perca nada!

Norte do país

Eco-Festival do Peixe-Boi

Entre os dias 25 e 27 de outubro de 2024, o Eco-Festival do Peixe-Boi vai agitar a região Norte.

O evento, que é uma celebração vibrante da cultura amazônica, traz à tona a disputa acirrada entre as agremiações Jaú e Anavilhanas, em uma competição cheia de música, dança e cores.

Além do espetáculo cultural, o festival conta com shows musicais de artistas locais e nacionais, tornando a experiência ainda mais completa.

Se você quer vivenciar o espírito festivo da Amazônia, esse é o evento certo!

Nordeste do país

Exposição de embarcações na maior baía do Brasil

Prepare-se para o primeiro boat show do Nordeste, que acontece em Salvador entre os dias 6 e 10 de novembro.

O evento será na Bahia Marina e vai reunir embarcações de diversos estilos, além de produtos e serviços náuticos. A expectativa é de receber cerca de 8 mil visitantes e mais de 30 barcos expostos.

O Salvador Boat Show promete destacar ainda mais a Baía de Todos-os-Santos como um importante centro da náutica no Brasil.

Para quem curte o universo das embarcações, essa é uma oportunidade única para se aproximar desse universo.

O Festival MADA

Nos dias 18 e 19 de outubro, Natal vai receber o Festival MADA (Música Alimento da Alma), que chega à sua 26ª edição. O festival, que acontece na Arena das Dunas, é um dos maiores do Brasil e traz uma mistura de ritmos.

Entre as atrações confirmadas estão nomes como Ana Frango Elétrico, Djonga e Fresno.

Com ingressos que variam entre R$ 110 e R$ 440, essa é uma oportunidade imperdível para quem ama música e quer curtir um evento animado no Nordeste.

Centro-Oeste do país

Turnê Bruno Mars em Brasília

Brasília vai receber o icônico Bruno Mars em outubro, nos dias 26 e 27, na Arena BRB Mané Garrincha. O cantor internacionalmente famoso promete um espetáculo inesquecível, com seus maiores sucessos e uma produção impecável.

Se você é fã de música pop, essa é a chance de curtir um dos maiores shows do ano em uma das principais capitais do Brasil.

Sul do país

Oktoberfest Blumenau

A tradicional Oktoberfest de Blumenau volta com tudo em 2024! Entre os dias 9 e 27 de outubro, o Parque Vila Germânica será palco da maior festa alemã das Américas.

Serão 19 dias de muita cerveja, danças típicas, gastronomia e alegria. Se você quer vivenciar a cultura germânica sem sair do Brasil, não pode perder essa festa que reúne turistas de todo o país e do mundo.

Halloween da Hype Maringá

O Halloween da Hype, que acontece em Maringá no dia 19 de outubro, promete ser uma das festas mais épicas do mês.

Com mais de 10 horas de duração, o evento vai contar com surpresas e muita música, incluindo nomes como ACRAZE e Victor Lou. Venha fantasiado e prepare-se para uma noite de pura diversão e muita dança.

Se você ama festas temáticas, essa será uma experiência inesquecível!

Sudeste do país

Festa do Morango com Chocolate e Festa da Flor

Em Nova Friburgo, de 9 a 13 de outubro, acontece a 10ª edição da Festa do Morango com Chocolate, ao lado da tradicional Festa da Flor.

O evento combina o melhor dos sabores de morango com chocolate, oferecendo sobremesas deliciosas, enquanto a Festa da Flor exibe a beleza das flores locais, como Crisântemos e Rosas.

Essa é uma ótima oportunidade para quem busca um passeio em família e quer curtir uma programação repleta de cultura e delícias gastronômicas.

Aos fãs de cinema: clássicos de terror no Cine Belas Artes

Para os cinéfilos de plantão, o Cine Belas Artes traz uma programação especial de clássicos do terror durante o mês de outubro.

Prepare-se para revisitar grandes sucessos que marcaram o gênero e aproveitar o clima de Halloween com muito suspense. Uma chance única para ver filmes icônicos em uma das salas de cinema mais queridas de São Paulo.

Concertos Candlelight

Se você é fã de música clássica ou contemporânea, não pode perder os Concertos Candlelight, que acontecem em outubro em São Paulo.

Desde Vivaldi até tributos a Metallica e Coldplay, os shows são realizados em um ambiente intimista, iluminado por velas, criando uma atmosfera mágica.

As datas variam de 5 a 19 de outubro. Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma experiência musical única!

Turnê Nando Reis em São Paulo

O cantor Nando Reis traz a São Paulo sua nova turnê Uma Estrela Misteriosa. O show, que acontece em outubro, contará com a participação de grandes músicos e traz um tema forte de superação.

Além de curtir os sucessos de Nando, o público terá a oportunidade de ver uma produção sustentável e inclusiva, com acessibilidade para PCDs e tradução em Libras.

Uma apresentação para quem ama boa música e se importa com causas sociais.

Leo Santana no Parque Ibirapuera

No dia 19 de outubro, o cantor Leo Santana chega ao Parque Ibirapuera com seu evento PaGGodin, que vai reunir grandes nomes do samba e pagode, como Péricles e Menos É Mais.

Prepare-se para dançar muito e curtir uma fusão de ritmos em uma tarde que promete ser inesquecível em São Paulo!

Visitar Sampa e concorrer a prêmios – combinação perfeita!

Que tal passear por São Paulo, aproveitar o melhor da gastronomia e ainda concorrer a prêmios incríveis? O MorumbiShopping está com duas promoções especiais para animar o mês de outubro!

Especial Gastronômico de Primavera

Até o dia 29 de setembro, ao consumir R$ 400 nos restaurantes do Morumbi Shopping, você ganha uma garrafa de espumante Nocheterna e, se for cliente MultiVocê Gold, também leva um par de taças de cristal.

Além disso, vários restaurantes estão oferecendo menus completos com entrada, prato principal e sobremesa por um valor fixo. É uma ótima pedida para quem ama boa comida!

Promoção de Primavera

Comprando R$ 600 em produtos no shopping, você ganha um par de Havaianas e ainda concorre ao sorteio de dois carros elétricos BYD Dolphin modelo 2025.

A promoção vai até o fim de outubro, e cada R$ 600 em compras rende um número da sorte para o sorteio.

Agora, é só aproveitar as promoções e concorrer a prêmios!

