Rede de Notícias do Sindijori MG 

Higienização de veículos cresce

Os motoristas em Governador Valadares estão mais atenciosos. A preocupação em prevenir o contágio pelo coronavírus fez a procura pelos serviços de higienização automotiva disparar no município. Os serviços que mais têm atraído o interesse são aqueles que prometem exterminar micro-organismos como bactérias, fungos, ácaros e até vírus do interior do carro. Mesmo com o avanço da imunização contra a covid-19 os cuidados ainda são necessários. Uma das precauções mais vistas no dia a dia é a higienização de veículos. Em Valadares, a procura pelo serviço aumentou 60%. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Seca pesará mais do que efeitos da geada na produção de café em 2022

As condições climáticas e os impactos para a safa de café em 2022 foram os temas centrais da 3ª edição do Fórum Café e Clima da Cooxupé, realizado virtualmente na semana passou. Entre os cenários traçados pelos especialistas convidados está o impacto da crise hídrica. A seca deve pesar mais na produção de café para o próximo ano do que as geadas. “O café não tolera tantos períodos de seca severa, como o que vivemos. Portanto, haverá perdas”, disse o professor José Donizeti Alves, da Universidade Federal de Lavras (Ufla), um dos palestrantes do evento. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Ação conjunta realiza projeto

Uma ação conjunta entre a Secretaria de Educação do Município de Canápolis, Secretaria Municipal de Agricultura, prefeitura Municipal, Polícia Militar do Meio Ambiente e Usina CMAA, realizaram o projeto “Educação em prol do Meio Ambiente”. O evento educacional foi realizado na praça Alcides Sebastião de Souza, que foi revitalizada com o plantio de árvores. As crianças da rede municipal de ensino fizeram os plantios. (Jornal Tudo em Dia – Ituiutaba)

Bertópolis em situação de emergência

Bertópolis, localizada no Vale do Rio Mucuri, foi incluído pelo Ministério de Desenvolvimento Regional na lista dos 12 municípios brasileiros em situação de emergência. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e a medida decorre da situação criada pela estiagem. Pelo mesmo motivo, estão na lista os municípios de Boquira, Cotegipe, Fátima, Guanambi, Poções e Rafael Jambeiro, na Bahia, bem como Três Passos, no Rio Grande do Sul. (Diário do Mucuri – Teófilo Otoni)

Edital prevê R$3,2 em investimento

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) publicou edital que prevê a seleção de projetos de implantação ou ampliação de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos a serem executados por consórcios públicos intermunicipais em Minas Gerais. Serão disponibilizados R$ 3,25 milhões para compra de equipamentos. O documento apresenta o regulamento para selecionar os projetos de implantação ou ampliação. Serão priorizados aqueles que têm a inclusão de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis, de dois ou mais municípios integrantes do consórcio. (Diário do Aço – Ipatinga)

Servidores reivindicam abono natalino

Funcionalismo público municipal reivindica pagamento de abono natalino no valor de R$500, em dezembro, para a categoria. O pedido foi formalizado em ofício protocolado esta semana na Prefeitur na Câmara Municipal, sendo que ainda justifica que o Brasil enfrenta uma crise financeira e com inflação em alta, o que compromete o orçamento familiar. “A alta da inflação impactou os preços dos produtos alimentícios, gás, combustíveis, o que faz com que os valores dos salários e do tíquete-alimentação fiquem defasados diante da atual situação”, continua o texto. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Rio Verde reúne congadeiros

No domingo passado, na Praça Dr. Geraldo Costa, em Conceição do Rio Verde, foi realizado o tradicional Encontro de Congadas. O encontro contou com a participação e apresentação de quatro Ternos de Congadas do município: Irmandade de São Benedito, com o Embaixador Thiago Oliveira Galvão; Irmandade de São Benedito, com o Embaixador José Marquinhos; União da Chácara das Rosas, com o Embaixador Antônio Maximiano e a congada Nossa Senhora do Rosário, com o Embaixador Paulo Fidélis. (Jornal Panorama – Baependi)

Formiga realiza cirurgia cardíaca

A Santa Casa de Caridade de Formiga realizou, na semana que passou, a primeira cirurgia cardíaca de alta complexidade (peito aberto) após o credenciamento da entidade, concluído no mês passado. O procedimento realizado no paciente, um homem de 73 anos, da cidade de Campo Belo, foi uma Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM), após o diagnóstico de doença coronariana/infarto agudo do miocárdio. (Nova Imprensa – Formiga)