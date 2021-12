Havan chega a 21 estados com inauguração de megaloja em João Pessoa (PB), no dia 14/12

A Havan está conquistando o Brasil. A rede de megalojas inaugura na terça-feira,14 de dezembro, a filial de número 168, em João Pessoa, na Paraíba, a partir das 9 horas. Com a inauguração, a varejista chega ao 21º estado brasileiro. Em 2022, já estão previstas novas lojas em mais duas unidades da federação.

A Havan de João Pessoa está localizada na rua Diógenes Chianca, no bairro Água Fria, com funcionamento diário das 9h às 22 horas. A filial terá 19 mil m² de área construída, os quais praticamente metade será destinado para área de venda (loja). A megaloja conta com a imponente fachada da Casa Branca, a tradicional Estátua da Liberdade, oferecendo 650 vagas de estacionamento de uso gratuito pelos clientes e ainda, praça de alimentação.

Experiência completa

Na nova filial, os consumidores terão uma experiência completa de compras, com oferta de todo o mix da Havan de mais de 350 mil itens destinados para toda a família, entre produtos de eletro e eletrônicos, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, moda, brinquedos e muito mais. Também encontram todos os serviços que a Havan oferece, com o Cartão Havan, Lista de Presentes, Havan Viagens e ainda, o Retira Fácil, em que as compras feitas nos canais digitais – havan.com, Super APP Havan e Zap Havan – podem ser retiradas na megaloja mais próxima, sem nenhum custo extra.

60 mil currículos

O dono da Havan, Luciano Hang, enfatiza a alegria de fechar 2021 com a inauguração de uma loja tão aguardada pela Paraíba. Foram recebidos quase 60 mil currículos de candidatos a uma das 150 vagas geradas na megaloja. “Estou muito feliz de uma das 15 megalojas que inauguramos neste ano ser em um estado que tanto nos aguardava. Quando a Havan chega em uma cidade, ela leva uma nova opção de lazer e compras, mas também gera oportunidades para as pessoas conquistarem uma nova vida, por meio do emprego. Nós acreditamos que o emprego é a melhor forma de se construir um país, por isso, seguimos plantando a Havan pelo Brasil”, finaliza.

Serviço

O quê? Inauguração 168ª Havan

Quando? Terça-feira, 14 de dezembro de 2021

Onde? Rua Diógenes Chianca, no bairro Água Fria – João Pessoa (PB)

Que horas? Das 9h às 22 horas