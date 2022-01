15 alimentos ricos em magnésio e seus benefícios!

em Suplementos, Vitaminas e Minerais /por Fernando Beteti

O magnésio é um mineral muito importante para o nosso organismo, que auxilia em inúmeras funções: fornece energia, é bom para a saúde da estrutura óssea, do coração e do cérebro. Ter uma ingestão regular desse mineral é mais do que fundamental para que o nosso corpo funcione com toda a sua potencialidade. Por isso, confira agora os 15 melhores alimentos ricos em magnésio para fortalecer a sua saúde de modo geral!

Anote 15 alimentos ricos em magnésio para incluir em sua dieta!

Manter uma alimentação saudável nem sempre é fácil. A correria do dia a dia, muitas vezes, não nos deixa tempo para preparar a nossa própria comida, fazendo com que tenhamos de recorrer aos alimentos prontos, processados e industrializados ou aos famosos fast foods Mas, saiba que existem alimentos naturais, ricos em vitaminas e minerais importantes, como o próprio magnésio, que podem ser facilmente incluídos em nossa alimentação diária. Confira!

Sementes de abóbora

As sementes de abóbora são riquíssimas em magnésio. Em cada porção de 57 gramas, há cerca de 300mg de magnésio, que fornecem 327 calorias de energia ao nosso corpo. Elas são facilmente encontradas em lojas de produtos naturais e podem ser consumidas em pequenas porções em substituição dos gordurosos salgadinhos industrializados.

Sementes oleaginosas

As sementes oleaginosas também são ricas em magnésio. Aqui, entram a amêndoa, avelã, castanha-do-pará, castanha de caju e amendoim.

As avelãs e as amêndoas são as mais caras, afinal, são muito mais comuns na Europa. Contudo, seu valor nutritivo é considerável, tanto que 68g de avelãs fornecem 192 g de magnésio ao organismo. Além disso, é responsável por 450 calorias de energia. Já as amêndoas têm cerca de 305mg e 625kcal para uma porção de 100g.

Típica da região Norte do Brasil, a castanha-do-pará possui em média 160mg de magnésio a cada 70g, com 490 calorias. 72g de amendoim tem 125g de magnésio e 415 calorias de energia, enquanto a castanha de caju torrada fornece 236mg de magnésio para cada 100g.

Peixes

Os peixes são outra fonte de magnésio. A espécie conhecida como cavala, por exemplo, é uma das principais. São 97 mg a cada porção de 100 g. Já o Salmão, além de ser riquíssimo em Ômega 3, é uma ótima fonte de magnésio. Esse delicioso peixe contém 27mg de magnésio para cada 100g. Outras espécies do rio e do mar também apresentam magnésio e, por isso, são sempre bem-vindos em uma dieta balanceada.

Grãos de soja

Os grãos de soja, produtos consumidos majoritariamente por quem não tem costume de comer muita carne, também entram nessa lista dos alimentos ricos em magnésio, com 86mg presentes a cada 100g.

Arroz integral

Outro alimento que aos poucos vai ganhando espaço no prato dos brasileiros é o arroz integral, contendo cerca de 44 mg de magnésio a cada porção de 100g.

Abacate

Uma fruta que dá em abundância em solo brasileiro, mas que poucos têm o hábito de comer, é o abacate, riquíssimo em betacaroteno e gorduras benéficas para a nossa saúde, fornecendo cerca de 29 mg de magnésio em 100g.

Banana

A típica fruta originária do Brasil, fácil de ser consumida em qualquer lugar, faz parte da lista! A cada 100 g de banana o seu organismo absorve cerca de 27 mg da substância.

Figo seco

Rico em magnésio, uma porção de 100 g de figo seco conta com 68mg do mineral para o nosso organismo. O fruto pode ser encontrado em lojas de produtos naturais.

Couve

Outro alimento importante em uma dieta rica e balanceada é, sem dúvidas, a couve. Ela é rica em ferro, é fibrosa e excelente para o bom funcionamento do nosso intestino. Além disso, é um dos alimentos ricos em magnésio. Para cada 100g, 34,7 mg é só de magnésio.

Acelga

Mais uma verdura que pode estar facilmente em nossa mesa é a acelga. Uma porção de 100g, contém 285,7 mg de magnésio, por isso, não se esqueça dela quando for fazer suas compras.

Feijão preto

O queridinho dos pratos dos brasileiros, especialmente na hora da feijoada, o feijão preto também é fonte do mineral. Uma porção equivalente a meia xícara oferece, pelo menos, 60 mg de magnésio.

Coentro

Um tempero que muitos brasileiros adoram, o Coentro, entrou na lista. Essa erva cheirosa possui 26mg de magnésio a cada 100 g.

Alcachofra

Até pouco tempo atrás, quase não se ouvia falar nessa planta. Acontece que muitas pessoas começaram a usar as pétalas da alcachofra como alimento, ao copiar os orientais, que sempre tiveram o hábito de se alimentar com flores e plantas diferentes. A alcachofra contém cerca de 60 mg de magnésio em cada 100g.

Iogurte natural sem gordura

O iogurte natural sem gordura, que muitos ignoram nas prateleiras dos supermercados, também é uma ótima fonte de magnésio. Você pode adicioná-lo a sua salada de frutas e com um potinho de 200g obterá ao menos 38mg de magnésio.

Chocolate amargo

Por último, ele! O nosso adorado chocolate! É possível consumir o magnésio ao apreciar um gostoso pedacinho de chocolate. Afinal, são 327mg do mineral para cada 100 g. Mas, lembre-se, tem de ser um chocolate amargo verdadeiro e de uma marca de qualidade.

Esses são os principais alimentos ricos em magnésio, inclua-os em sua dieta! No entanto, saiba que, mesmo comendo porções dessas opções diariamente, ainda não dá para suprir a quantidade necessária.

O povo brasileiro é naturalmente carente do mineral, justamente pelas caraterísticas geográficas do país. Nosso solo propicia pouco magnésio para os alimentos citados acima.

Então, uma suplementação por meio de cápsulas de magnésio, seja com o Cloreto de Magnésio, com o Magnésio Dimalato ou com o composto Trio de Magnésio, é essencial. Todos eles oferecem o tanto de magnésio necessário para o organismo.

Eles farão essa complementação da alimentação para que você obtenha todos os benefícios do magnésio, como bom funcionamento do cérebro (memória e capacidade de aprendizado), do coração, dos ossos, além de ganhar energia para a prática de exercícios físicos.

E aí, gostou das nossas dicas? Não descuide da sua saúde, alimente-se sempre muito bem e aproveite os suplementos de magnésio aqui da NutriGenes, a melhor loja de suplemento da Web! Acesse também outros posts sobre saúde!

