17ª CIA PM IND – João Monlevade – Policiais Militares salvam vida de recém-nascido

Nesta data de 24/06/2024 às 01h10, na localidade Avenida Wilson Alvarenga, bairro Belmonte, João Monlevade pais de uma bebê de cinco meses, compareceram a sede da Unidade, desesperados, com a criança no colo, relatando que ela havia se engasgado.

Percebendo que a criança estava desacordada e sem respirar, o SGT Magalhães iniciou rapidamente a manobra de HEIMLICH, conseguindo fazer com que voltasse a respirar.

Concomitantemente a manobra encaminhou a criança para o Hospital Margarida, onde ficou sob cuidados médicos.

No trajeto, estando com a criança no colo, monitorava a respiração e observava se ela continuava engasgada.

Ainda durante a intervenção, os policiais Militares orientaram os pais como proceder a caso a criança viesse a engasgar novamente.

