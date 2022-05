1º de maio – Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, é marcado por mobilizações de trabalhadores. Em 1924, o então presidente Artur Bernardes decretou feriado nesta data por influência dos imigrantes europeus, que, desde 1917, já promoviam paralisações para reivindicar direitos trabalhistas.

No entanto, a data tem origens ainda mais antigas. Em 1886, trabalhadores dos Estados Unidos fizeram uma greve para exigir melhores condições de trabalho. A luta dos operários se espalhou em seguida pela Europa, e hoje é celebrada em mais de 80 países. O Repórter Brasil, da TV Brasil, conta a história do Dia do Trabalhador. Assista:

Agência Brasil