2º Encontro Técnico Comercial da Cooxupé será nesta quarta e quinta em Manhuaçu

Nos próximos dias 24 e 25 de julho, quarta e quinta-feira, a cidade de Manhuaçu será palco do 2º Encontro Técnico Comercial Cooxupé Matas de Minas. Acima de tudo, o evento é essencial para os cafeicultores da região. Afinal, foca em tecnologias avançadas para o manejo eficiente da cafeicultura de montanha. A atividade será realizada no núcleo da cooperativa, na Avenida Dr. Jorge Hannas, 2991, Ponte da Aldeia, BR 262 km 39.

Encontro Técnico Comercial

cooxupe encontro tecnico comercial manhuaçu 2024A princípio, a segunda edição do encontro contará com a participação de renomados especialistas do campo. Como, por exemplo, André Reis, engenheiro agrônomo e sócio da Makreis. E Guy Carvalho, engenheiro agrônomo, consultor e influenciador na produção de café.

André Reis trará sua expertise para discutir o tema “Plantio de café na montanha visando a mecanização”. Abordando, sobretudo, técnicas inovadoras que promovem eficiência e sustentabilidade no cultivo em terrenos acidentados.

Por sua vez, Guy Carvalho abordará “Avanços tecnológicos visando o terraceamento do sistema de produção”. Ou seja, um tema crucial para otimizar o manejo do solo e aumentar a produtividade nas encostas das montanhas. Isso através da implementação de práticas avançadas e sustentáveis.

Tendências e tecnologias

Em síntese, a cooperativa espera que o evento não apenas atualize os participantes sobre as últimas tendências e tecnologias na cafeicultura de montanha. Mas, também, promova um espaço de networking e troca de experiências entre os produtores, consultores e demais profissionais do setor.