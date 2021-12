4 dicas para ficar de olho na hora de escolher seu óculos

Agora você poderá conhecer as dicas para ficar de olho na hora de escolher seu óculos, pois existem diversos fatores que devem ser levados em consideração na hora de escolhê-los, pois se tratando de uma região bem exposta, os óculos devem ser uma peça chave na composição completa de seu look.

Hoje em dia, existe uma variedade enorme de óculos feminino, eles podem ser para uso e proteção solar, e até mesmo para necessidades como miopia e astigmatismo.

Veja abaixo, as dicas que irão te ajudar a escolher o seu óculos perfeito.

Conheça algumas dicas para ficar de olho na hora de escolher seu óculos

Todas as dicas para ficar de olho na hora de escolher seu óculos serão dispostas de forma geral, pois assim grande parte das pessoas poderão ser informadas e direcionadas na hora de escolher os seus óculos.

Vale pontuar que caso os seus óculos sejam de grau, devem ser devidamente indicados pelos médicos, especialmente se você necessita de requisitos específicos, por isso sempre pergunte ao seu oftalmologista sobre isso.

Conheça as principais dicas a seguir.

Importância de escolher os óculos corretos

De acordo com alguns especialistas, o óculo deixou de ser apenas um apetrecho e se tornou uma necessidade, pois antigamente era muito comum que apenas idosos usassem óculos, mas hoje é muito comum ver crianças, jovens e adultos de várias idades diferentes precisando enxergar melhor.

Por isso, é sempre necessário que você saiba escolher os óculos corretos especialmente para a sua necessidade, que será diagnosticada por um oftalmologista.

Acontece muito hoje em dia de pessoas comprarem óculos em lugares que não são autorizados para isso, como em camelôs ou em outras lojas onde não se sabe se possui uma regularização, e isso pode causar sérios danos aos seus olhos.

Por esse fator, sempre se certifique de que você está investindo em um apetrecho que é de boa procedência e não irá prejudicar os seus olhos, fora isso, veja abaixo algumas dicas.

Se for de grau escolha a lente correta

Hoje em dia, existe uma vasta opção de lentes para cada necessidade, algumas delas são:

Lentes simples

Essas lentes geralmente são para as pessoas que possuem apenas um problema na visão, geralmente para miopia, astigmatismo ou hipermetropia.

Lentes bifocais

Essas lentes geralmente são para as pessoas que apresentam o problema denominado presbiopia, é uma lente especializada em dois campos de visão diferentes, seja para perto ou para longe.

Lente multifocal

Essas lentes possuem um corretor óptico com progressões de graus diferentes, elas são indicadas especialmente para quem possui mais de um problema.

Vale pontuar que se tratando de uma lente multifocal, é muito importante que você exija do médico oftalmologista toda a composição dessas lentes, para que você possa se certificar de que está correto, para que não prejudique a sua visão.

Agora que já foram dispostas as dicas de observar as lentes para quem usa ou necessita dos óculos de grau, veja a seguir, as dicas gerais para quem deseja escolher um óculos de sol perfeito.

Veja o designer ideal para o seu rosto

Não somente os óculos de grau, mas quem gosta de acessórios certamente sempre os escolhe mediante ao designer, pois principalmente ao público feminino é muito importante que se saiba escolher um bem bonito para que ajude a compor todo o estilo.

Existem alguns modelos que são mais quadrados, outros mais arredondados e tudo isso deve ser visto no momento da escolha dos óculos. Por isso, sempre experimente e veja qual combina melhor com o seu tipo de rosto.

Hoje com a grande variedade de modelos, é muito mais fácil encontrar o que mais te agrada, porém existem algumas pessoas que são ainda mais exigentes inclusive com o material no qual as armações são feitas. Desse modo, citaremos a seguir alguns tipos de armação para que você consiga aliar o modelo ideal, a sua necessidade e o material excelente.

Escolha um bom material das armações

Outra dica bem interessante é saber escolher o material de sua armação, pois existe uma grande variedade de opções, alguns deles são:

Armações emborrachadas

Há quem exija um óculo com um material que não fique escorregando e tenha maior aderência ao rosto. Esse é o caso das armações emborrachadas, além de serem leves e flexíveis, elas proporcionam mais aderência.

Armações de acetato

Essas armações são mais comuns de se encontrar, elas são muito resistentes e também possuem uma certa flexibilidade, o que diminui as chances de deformações ou quebra.

Armações de metal

Existem pessoas que podem ser alérgicas a outros componentes e materiais, por isso as armações de metal podem auxiliar bastante nesse processo, pois geralmente elas são compostas por titânio.

Acima, você pode saber das dicas para ficar de olho na hora de escolher seu óculos, já que são dicas gerais que todas as pessoas necessitam ter o conhecimento na hora de realizar a sua escolha.