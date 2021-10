4 dicas para ter êxito na fusão de empresas

reprodução: pixabay.com

As percepções sobre fusão de empresa no mercado brasileiro têm sido positivas, com um grande potencial de crescimento. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES), mais de 50,5% das empresas no Brasil pretendem realizar uma transação de fusão ou aquisição (M&A) nos próximos 12 meses.

A fusão em si pode representar uma ótima oportunidade de crescer quando, em especial em um momento de crise quando as companhias podem estar abaladas mas acabam encontrando complementaridades que podem fazer o negócio permanecer forte e saudável. Mas você sabe como uma operação de fusão funciona?

A fusão de empresas ocorre quando duas (ou mais) companhias se juntam para formar uma nova, extinguindo, assim, seus negócios anteriores. Isso promove uma reorganização empresarial na qual os patrimônios das companhias são absorvidos pela nova empresa constituída a partir da operação. É criada ainda uma personalidade jurídica distinta. Essa operação se difere de uma aquisição, onde uma ou mais sociedades são absorvidas por outra empresa, sendo extintas e incorporadas à companhia adquirente.

Tipos de fusão

Existem alguns tipos diferentes de fusão de empresas, que ocorrem a depender dos setores ou das atividades que as companhias envolvidas realizam.

A fusão horizontal é aquela na qual empresas concorrentes, que atuam no mesmo segmento, se juntam com vistas a aumentar sua participação no mercado, eliminando a concorrência e se fortalecendo a partir de uma consolidação de marca.

Já a fusão vertical é observada quando empresas que não trabalham no mesmo setor se juntam de maneira a complementar o negócio com suas soluções.

Por fim, há o conglomerado, quando empresas de setores diferentes decidem se fundir para diversificar seus negócios.

Entendendo os tipos de fusões, é preciso saber também quais são as etapas principais para que a fusão de empresas seja realizada da maneira adequada. Esse processo inclui um estudo de mercado antes do deal; a preparação para a fusão; o valuation das empresas; a negociação e aprovação da proposta; due diligence e assinatura do acordo.

Como garantir o sucesso na transação

Em meio à diversidade de opções e detalhamento deste processo, os empresários também têm o desafio de garantir que a operação de fusão tenha sucesso, gerando valor para os acionistas com o menor risco possível. Aqui damos algumas dicas para que essas transações tenham maior chance de êxito:

Avaliar as sinergias

É muito importante mapear todas as sinergias que as empresas envolvidas na transação podem ter, ou seja, características que se encontram e podem ser potencializadas a partir da operação. Essas sinergias podem ser financeiras, comerciais e de marketing, no atendimento, na distribuição, operacionais, administrativas, estratégicas, e até fiscais. A partir disso, as empresas que se somam podem aumentar suas receitas, formando um maior leque de produtos, fidelizando clientes e melhorando seus custos.

Fazer uma boa integração

Mapeadas todas as sinergias, o próximo desafio é implementá-las através de uma boa integração de todos os processos, incluindo as culturas das empresas. Isso é de extrema importância, já que a fusão de empresas não gerará o resultado esperado caso haja incompatibilidade entre as culturas empresariais. A nova companhia deve também observar quais são os processos operacionais e de tecnologia que faz sentido manter no novo negócio, de forma a unificá-los da melhor maneira possível.

Manter o portfólio de clientes

A operação de fusão pode ser mal sucedida se a nova companhia não souber manter o relacionamento com os clientes já conquistados pelas empresas anteriores. A base de consumidores faz parte das sinergias a serem observadas pelas companhias para que a transação tenha êxito. Além disso, será preciso investir em uma boa comunicação para que os clientes saibam sobre as mudanças que estão ocorrendo, preservando a qualidade do atendimento. Conquistar a confiança do consumidor a partir da oferta de produtos complementares também faz parte do processo de sinergia.

Manutenção dos talentos

É inevitável que nesse processo, as empresas envolvidas possuam um quadro de funcionários, diretores e colaboradores que acabarão sendo duplicados a partir da fusão. Assim, será preciso encarar o desafio de selecionar quem são os talentos mais adequados para a nova operação, escolhendo o time executivo da empresa fusionada o quanto antes, sempre pensando no propósito da nova companhia.

Por fim, a operação de fusão de empresas precisa ser muito bem avaliada por todas as partes para que o êxito seja garantido no final da transação. Para fazer tudo isso, é essencial ter o acompanhamento de uma assessoria especializada que auxiliará na preparação pré-deal até a implementação dos processos após o fechamento do acordo. A Capital Invest oferece esse tipo de consultoria, auxiliando nas operações de M&A de empresas.

Fonte: Capital Invest – assessoria especializada em fusões e aquisições.