5 coisas que você precisa saber sobre infidelidade

Os casos são tão antigos quanto o próprio casamento

A união é uma tradição que existe desde que os humanos viviam em cavernas. Então, tenha casos extraconjugais. Desde quase o começo dos tempos, os humanos acreditam que o casamento é importante para manter uma sociedade coesa e saudável. Outra crença que era coletivamente mantida sobre o casamento era a ideia de que a união deveria ser monogâmica. Apesar dessa crença, alguns seres humanos parecem não ter um estilo de vida monogâmico. A pesquisa mostrou que os casos são tão antigos quanto o próprio casamento.

Alguns dizem que relacionamentos monogâmicos não são naturais. Eles acreditam que os seres humanos não são biologicamente inclinados a se acasalar por toda a vida. Eu digo que, para todas as pessoas que tiveram um caso, provavelmente existe uma razão para justificá-lo, aos seus olhos. Minha opinião é que estabelecemos nossas expectativas quanto ao casamento ser muito alto. Quando nossas expectativas não são atendidas, procuramos fora do casamento alguém que possa atendê-las.

Em geral, a sociedade olha para o outro homem / outra mulher como sendo a parte responsável em um caso. É compreensível que o outro homem / outra mulher se torne o alvo da raiva e da raiva que o parceiro enganado sente. Culpar o outro homem / outra mulher nos impede de assumir a responsabilidade pelos problemas do casamento e por nossos próprios sentimentos, então gostamos de fingir que, se não fosse por essa outra pessoa, nunca haveria um caso. O problema é que teria havido, apenas teria sido outro homem / outra mulher diferente.

Determinar se seu parceiro está ou não traindo significa distinção entre o “sentimento” de que algo está errado e a realidade da situação. Você sente no estômago que algo está acontecendo devido a uma mudança de comportamento da parte de seu parceiro, mas quando você tenta discutir suas suspeitas, seu parceiro o desliga. Seu parceiro ficou distante, ele está trabalhando mais horas ou sua vida sexual morreu. Todos os sinais estão lá. Convido você a prestar atenção nos sinais, mas não os confunda com provas. Não faça acusações de que não pode fazer backup com provas!

Se aparecer, você terá que responder de alguma forma. A grande questão é como você responderá. A resposta, espero que de uma maneira que não agrave uma situação já ruim. Você pode sentir a necessidade de espionar seu parceiro se suspeitar de suas atividades. Isso é compreensível, especialmente se você está pensando em se divorciar e precisa proteger seu interesse financeiro no casamento.

Muitos homens e mulheres tem medo de confrontar os seus parceiros sobre traição, muitas vezes por medo de perder a pessoa, ou, como muitos relatam: “eu quero sair da relação, mas tenho medo de me sentir perdido/perdida”.

A infidelidade é uma das coisas mais devastadoras que podem acontecer em um relacionamento. Quando um parceiro trai o outro, deixa cicatrizes ao longo da vida. Às vezes, essas cicatrizes podem não ser evidentes até mais tarde na vida, mas ninguém escapa ileso da infidelidade. Por isso, talvez o universo sugar seja a melhor alternativa pra você.

Muitos infiéis se asseguram que não vão ser abandonados pelos seus parceiros por conta do suporte financeiro que oferecem: “mesmo que ela/ele descubra, duvido que renuncie ao meu patrocínio financeiro”, mas será que isso é justo?

Quando um parceiro sai do relacionamento por necessidades emocionais ou físicas, o outro pode terminar o relacionamento ou perdoá-lo e permanecer nele, mas, de qualquer forma, os casos extraconjugais têm efeitos importantes que podem ser sentidos por algum tempo.