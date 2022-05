5 formas de como fazer caridade que podem ajudar a sua empresa

O ramo da caridade está o tempo todo necessitando de apoio e filantropia, principalmente por parte da iniciativa privada.

Se você é um empresário, ou então possui alto cargo, e pretende começar um projeto social em sua empresa, este artigo é perfeito para você.

Como escolher o tipo de caridade que se encaixa com seu negócio

Ao escolher uma causa para apoiar, os donos de empresas vão querer certificar-se de que fazem um bom negócio, com uma instituição de caridade respeitável. Como proprietário de uma empresa, assim que os recursos estiverem disponíveis para sua empresa, considere doar para uma instituição de caridade que se alinhe aos seus valores e crenças.

Apoiar uma causa pode dar a você e seus funcionários um senso de propósito e realização. Uma pesquisa realizada há alguns anos descobriu que 66% dos funcionários acreditam que a filantropia corporativa e o apoio a diferentes causas são importantes. No entanto, as empresas devem realizar pesquisas ao procurar instituições de caridade em potencial. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher a causa certa para apoiar uma instituição.

Considere se alguma instituição de caridade apoia causas que são pessoalmente significativas para você. Doar para uma instituição de caridade com um relacionamento pessoal lhe dará mais retorno do que uma instituição de caridade sem satisfação pessoal.

Acreditar e ter o desejo de apoiar instituições de caridade o levará a se envolver mais em atividades em prol da sociedade, tornando suas contribuições mais benéficas.

Os funcionários adoram ver uma empresa envolvida em filantropia, portanto, se eles virem sua empresa causando um impacto positivo enquanto se esforçam para defender seus valores, isso também é um grande motivador para os funcionários.

Procure pela instituição que se encaixa na sua causa

Pesquise diferentes organizações e que possuam boas qualidades e que estejam de acordo com o propósito da sua empresa antes de tomar qualquer decisão ao escolher uma instituição de caridade, certifique-se de revisar completamente o que a instituição realmente faz e as pessoas que trabalham lá.

Não tenha medo de fazer perguntas sobre suas conquistas e impacto geral, bem como suas próximas metas e planos de crescimento. É importante entender para onde vão e como suas doações serão utilizadas.

Para o bem de seu próprio negócio, certifique-se de trabalhar com uma instituição de caridade respeitável e respeitada, pois o nome da sua empresa será associado ao deles.

Uma instituição de confiança pode garantir reconhecimento social à sua empresa, ou a sua marca. Entretanto, instituições questionáveis podem prejudicar a perspectiva do público a respeito da sua empresa.

Colete a opinião de seus funcionários

Os funcionários são motivados por empresas que priorizam a retribuição por meio de caridade. De acordo com um estudo 55% dos trabalhadores escolheriam trabalhar para uma empresa socialmente responsável, mesmo com um salário mais baixo.

Os funcionários podem levar a filantropia a sério, portanto, abrir o espaço e permitir que eles façam sugestões é uma ótima maneira de descobrir novas instituições de caridade e possivelmente encontrará causas que valem a pena apoiar. Uma outra opção muito útil, é buscar por uma empresa especializada em intermediar a iniciativa privada e seus objetivos como a Yaba consultoria.

Vantagens de fazer caridade

Ao realizar apoio a algumas instituições de caridade os benefícios sociais são muitos, mas o que nem todos sabem, é que a própria empresa também acaba sendo beneficiada, por isso, fizemos esta lista com os melhores benefícios.

Moral dos funcionários

As doações corporativas permitem que as empresas tenham um interesse positivo em suas próprias comunidades e também podem melhorar muito o moral dos funcionários. Se uma empresa optar por fazer uma doação corporativa, ela pode melhorar a cultura do local de trabalho aumentando o envolvimento dos funcionários e as atitudes positivas em geral.

Os funcionários respeitam as empresas que se preocupam com suas comunidades, isso só faz com que os funcionários se sintam bem e aumenta o vínculo emocional com seus empregadores.

As empresas caridosas estão no topo de seus mercados

As empresas filantrópicas são algumas das mais poderosas do mundo. Por exemplo, a Apple incentiva as doações de funcionários e, como resultado doou mais de cerca de R$ 400 milhões para instituições de caridade até 2015.

O patrocínio de caridade é uma ótima maneira de fazer o bem em sua comunidade, ao mesmo tempo em que ganha experiência em marketing. As doações colocam o nome da sua empresa na boca do povo, para isso esteja de olho em alguns eventos que geram uma comoção regional.

Se preocupe com a possibilidade deste evento não estar alinhado com os objetivos da sua empresa, por exemplo, caso a sua empresa esteja engajada na causa de diminuição da emissão de gases nocivos para o meio ambiente patrocinar uma corrida automotiva não é a melhor opção, mas uma mini maratona ou algo do gênero, vai ser o evento perfeito.