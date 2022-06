5 Itens reutilizáveis em decoração de festas

Fazer festas é sempre muito bom, pode ser festas de casamento, festas de formatura, aniversário, batizado, infantil, entre muitas outras coisas. Imagina que para cada tipo de festa usar uma decoração, é muita coisa que vai se acumulando ao longo do tempo.

Seria bem melhor se pudéssemos reutilizar todo esse material, para muitas outras festas, pois em sua maioria a festa é montada e desmontada com a maior perfeição, deixando todos os itens inteiros. E mesmo que haja algum dano, ainda pode ser consertado, somente em casos que o item está muito destruído é necessário descartá-lo.

Pensando em como uma decoradora ou outra pessoa do ramo pode diminuir os gastos com os objetos de decoração e claro também pensando na saúde do nosso meio ambiente, listamos aqui algumas alternativas bem legais para poder fazer a reutilização dos itens de festa decorativos.

Podem ser artigos para festa infantil, artigos de festa de formatura, casamento, entre muitas outras coisas. O que também pode ser muito reutilizado são os artigos de festa para chá revelação que está muito em alta, em sua grande maioria a decoração é composta por rosa e azul, modificando alguns objetos ou redecorando de forma diferente você consegue criar um ambiente totalmente diferente.

Então vamos ao que interessa, aprender de que maneira pode ser feito essa reutilização dos materiais recicláveis que você também usar como um artigo de festa, venha aprender mais com a gente.

Fazer lembrancinhas usando lata

Praticamente todas as festas têm uma lembrancinha, isso já é uma praxe das festas aqui no Brasil, principalmente se a festa for infantil. A lembrancinha é uma maneira de deixar com o seu convidado um pouquinho do que foi aquele momento tão especial. E também uma forma de agradecer a pessoa por comparecer à festa e fazer com que ela se lembre para sempre do momento.

Para fazer uma lembrancinha de lata, é necessário que você junte latas de leite em pó ou de achocolatado, para isso você pode pedir ajuda dos seus familiares, para que também possam te ajudar a juntar. Mas você deve se lembrar de pedir isso com antecedência, para que dê tempo de decorá-las a tempo do dia da festa.

Depois é só decidir qual tema será a festa e decorar as latas de acordo com isso, já ajuda muito o meio ambiente tirando várias latas do lixo e também vai ajudar seu bolso a economizar mais. Pois, sabemos que fazer uma festa nos dias atuais não está nada fácil com o aumento de quase tudo no mercado.

Distribua convites virtuais ou recicláveis

Se você está a fim de fazer sua festa com a maior parte dos itens recicláveis, porque não começar pelo convite. Hoje em dia muitas pessoas estão optando por entregar convites virtuais, são muito mais práticos e não lhe custam nada e o melhor de tudo, você mesmo pode fazer pelo próprio celular.

Há muitos aplicativos que podem te ajudar nessa tarefa atualmente. Mas, se você busca algo um pouco mais artesanal, você pode optar por fazer convites com materiais recicláveis e utilizar retalhos de tecidos, retalhos de EVA, sobras de papéis coloridos e até mesmo papel que foram usadas para imprimir somente um lado da folha e o outro lado pode ser reaproveitável. Você além de reciclar mas também reutilizar os materiais, o meio ambiente agradece.

Reutilize as garrafas plásticas

As garrafas plásticas são extremamente versáteis e podem ser muito bem reaproveitadas em diversas funções, inclusive em uma festa de aniversário. Elas podem ser cortadas e usadas como suporte para os docinhos, por exemplo, para fazer a decoração da mesa central.

Ou também podem ser utilizadas como parte de toda decoração, colocando cada suporte em uma mesa de convidados. Além da decoração, você também pode fazer uma espécie de lembrancinhas, em casos de aniversário de crianças. As possibilidades são muitas, solte sua imaginação.

Use os rolos do papel higiênico

Você já deve ter levado muitas vezes a pedido da professora os rolinhos de papal higiênico, certo? Pois bem, você também reutilizá-los em sua festa ou do seu filho. Solte sua imaginação e veja em quais lugares ele mais seria útil para você, pode ser na decoração, em uma lembrancinha, para fazer uma atividade com as crianças durante a festa, enfim, os rolinhos de papel higiênico são bem versáteis.

Use caixas ou caixotes

As caixas de papelão ou caixotes podem ser bem úteis na decoração, ou em qualquer outra função. Como, por exemplo, se a festa tiver o tema Papa Léguas, você pode tornar as caixas de papelão em caixas explosivas (fictícias) de TNT, ficaria bem legal, basta você encapar as caixas e imprimir o desenho a ser colado.

Ou quem sabe tornar as caixas em um lindo castelo para as princesas, caso o tema da festa seja compatível, com certeza a criançada vai adorar ter a ideia de ter um castelo na festa.