5ª Festa do Trabalhador Rural de Luisburgo resgata Concurso Rainha do Café

Em animada programação no final de semana, realizada a 5ª Festa do Trabalhador Rural de Luisburgo que trouxe de volta toda a emoção e entusiasmo do Concurso Rainha do Café. Realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com apoio do comércio local, o evento contou com animados shows musicais, exposição de carros antigos e delícias da cozinha mineira nas barracas da agricultura familiar.

A Presidente do Sindicato, Silvana Damasceno, na abertura oficial do evento na noite de sábado, 30/07, saudou ao grande público presente e acolheu a visita de autoridades da região. Entre os presentes, a ex-prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães; Diretor do Polo Regional da FETAEMG, Vice-prefeito e Presidente do STR de Pedra Bonita, Paulo Natividade Silva, e sua esposa Fabiana; Rainhas do Café de Luisburgo, em edições anteriores: Samara Portilho e Leiliane Ângela, juntamente com os convidados que integraram a Mesa de Jurados: Juliana Labanca, Sandra Cerqueira, Dr. Cleiton (Assessor Jurídico do STR Luisburgo), e Everaldo Garcia, entre outras ilustres presenças.

RAINHA DO CAFÉ, CARROS ANTIGOS E SHOWS

Momento festivo, que normalmente é embalado por grande expectativa, o Concurso Rainha do Café é realizado com muita dedicação pela Presidente Silvana Damasceno, juntamente com toda a equipe de colaboradores do Sindicato e total apoio do comércio local.

Dezoito garotas concorreram este ano, representando comunidades rurais e a cidade. Em disputado resultado, foi eleita a Rainha do Café 2022, Ramilis Pereira, de 21 anos, residente na cidade. A Vice-campeã foi Patrícia Matos, da Comunidade dos Cristino, e a 3ª colocada foi Nardege Knupp, do Córrego Boa Esperança.

Silvana Damasceno e a Gerente do SICOOB, Débora, entregaram as premiações para as vitoriosas no concurso deste ano. Todas as candidatas foram muito aplaudidas.

Além de Samara Portilho (2013) e Leiliane Ângela (2014), em 2015, foi Rainha do Café, a jovem Júlia Cristina.

Na sequência da programação, animado show musical com Rômulo Santos, embalou a multidão na primeira noite de festas.

No domingo, as atrações se iniciaram mais cedo, às 10h, com Encontro de Carros Antigos. As raridades automotivas chamaram a atenção do público, em clima festivo que integrou a programação da festa realizada pelo Sindicato. Em seguida, logo no começo da tarde, movimentação no palco mais uma vez com a vibração do grupo Chinelo Branco, que agitou o público e marcou em alto estilo o encerramento do evento.

A iniciativa teve apoio da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais) e da CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) e patrocínio Sicoob Credilivre, Cooxupé e Agrofértil Santiago, e comércio local, entre outros parceiros.

Silvana Damasceno reforçou o agradecimento a todos os colaboradores e ressaltou a importância do evento para o comércio e as famílias do município. Ela evidenciou a grande participação do público e destacou o compromisso do Sindicato com a promoção do bem-estar, qualidade de vida, valorização dos trabalhadores e da agricultura familiar, além do desenvolvimento socioeconômico de Luisburgo.