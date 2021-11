6 ideias de brindes para o fim de ano

Se você está procurando por ideias de brindes para o fim de ano, chegou ao lugar certo. A partir de agora, vamos listar diversas alternativas interessantes que são úteis tanto para os clientes quanto para os colaboradores.

Investir em brindes personalizados gera lembrança da marca, fideliza o cliente e fortalece o relacionamento. Por isso, não perca mais tempo. Continue lendo as opções mais indicadas e surpreenda os seus clientes e funcionários.

1- Produtos para home-office

Mesmo com o avanço da vacinação contra o novo coronavírus, muitas empresas vão continuar atuando de forma remota em 2022. Pelo menos, é o que apontam algumas companhias para a Agência Brasil.

Por isso, uma ótima ideia de brindes para o fim de ano é apostar em produtos que ajudam na performance do trabalhador durante o trabalho remoto. Aqui, vale presentear com organizadores, itens de decoração, calendário, agendas, adesivos, fones de ouvido, suporte para notebook, apoio para os pés, entre outros.

2- Mochila personalizada

Se você pretende surpreender clientes ou colaboradores, aposte em mochila personalizada. Esse tipo de investimento traz diversos benefícios para o público. O primeiro deles é a praticidade, uma vez que ela pode ser utilizada durante a rotina, seja para ir ao escritório, viajar ou estudar.

Geralmente, ao receber uma mochila personalizada, as pessoas se sentem únicas e valorizadas. Dessa forma, a sua empresa é avaliada positivamente, garantindo um diferencial competitivo no mercado.

Por ser um brinde funcional, a mochila consegue influenciar diretamente na produtividade dos colaboradores. Com isso, els buscam retribuir o gesto entregando projetos com eficiência e agilidade.

Outro ponto positivo da mochila personalizada é que ela pode ser uma ótima ferramenta de marketing. Como o acessório é transportado pelas pessoas, a sua marca será exibida para todo mundo que teve contato com o material.

3- Apoio de pescoço inflável

Outra dica interessante de brinde é um apoio de pescoço inflável. Trata-se de um item que ajuda o colaborador na hora do voo, seja para viagens comerciais ou para lazer.

Esse tipo de brinde é prático, uma vez que é possível transportá-lo na bolsa ou na mochila.

4- Caneca de porcelana personalizada

A próxima opção da nossa lista é uma das queridinhas entre os colaboradores ou clientes. Para surpreender as pessoas, busque fazer associações com ilustradores conhecidos ou coloque alguma frase motivacional.

5- Headphone bluetooth personalizado

O headphone bluetooth também é uma boa pedida de ideias de brindes para o fim do ano. Lembre-se de destacar a sua marca e os valores da empresa no equipamento.

6- Agenda personalizada para 2022

Nunca é demais lembrar o quanto a agenda personalizada é importante na hora de oferecer brindes personalizados. Isso porque, ela é um acessório útil para qualquer colaborador.

Porém, antes de adquirir esse brinde para os funcionários, opte por opções em que sejam possíveis adicionar lembretes, planejamentos, gastos do mês, números de telefone, entre outros dados. Quanto mais completo, melhor o presente.

Aqui, mencionamos as melhores ideias de brindes para o fim de ano. No entanto, vale a pena fazer uma pesquisa com os seus colaboradores ou clientes para descobrir quais são as alternativas que combinam com o perfil deles. Dessa forma, será mais fácil acertar com os brindes.

Na hora de escolher brindes para o fim de ano, lembre-se de optar por fornecedores que sejam referências no assunto. Assim, você terá menos chances de ter problemas com entrega e suporte.

Após descobrir ideias de brindes para o fim de ano, siga-nos nas redes sociais e conheça outras dicas fundamentais para o sucesso do seu negócio.