Arquitetos trabalham com a criatividade, por isso, é importante que esses profissionais busquem melhores formas de desenhar seus projetos e, para isso, é importante conhecer as principais revistas de arquitetura para profissionais da área, afinal, buscar inspirações sem necessariamente copiar é uma boa estratégia para gerar criatividade para um profissional que precisa tanto dessa qualidade.

Essas inspirações ajudam os arquitetos a seguir as tendências do mercado arquitetônico que está sempre mudando a cada ano que passa e, manter-se atualizado nunca é demais, seja qual for a nossa área de atuação.

Neste artigo, falaremos das 7 principais revistas de arquitetura para profissionais da área, afinal, assim como outros setores, esse também conta com revistas que se destacam nesse ramo, com publicações muito relevantes.

A importância de conhecer as principais revistas de arquitetura para profissionais da área

A internet tem facilitado muito o acesso à informação e tem facilitado o acesso ao conhecimento para as pessoas de qualquer setor da economia, por isso, as principais revistas de arquitetura para profissionais da área podem ser encontradas em versões online, no entanto, as mídias impressas ainda são mais buscadas nesse tipo de busca.

Isso acontece porque o público que considera o conhecimento presente nessas revistas é mais tradicional e entende o valor desse material que pode ser guardado em um local de fácil acesso, o que não aconteceria na internet, onde os bilhões de dados podem fazer com que uma página se perca em meio à vasta gama de opções no mundo virtual.

Essas revistas, sejam virtuais, sejam físicas, são muito importantes para o arquiteto, pois, essas publicações anunciam o que há de melhor no ramo de construção e design de interiores para que o profissional possa adequar o seu projeto ao que está em alta no mercado. Vamos acompanhar, abaixo, a lista das 6 principais revistas de arquitetura para profissionais da área.

AR – Reino Unido

The Architecture Review é uma das revistas mais tradicionais do mercado arquitetônico e é muito respeitada por profissionais da área no mundo todo, já que conta com as tendências internacionais.

A sua primeira edição foi em 1896, ou seja, há mais de um século e, por isso, podemos imaginar o nível de qualidade de suas publicações.

Então, quem atua no mercado de arquitetura deve contar com a AR em seu escritório, pois, as pessoas que trabalham com isso a reconhecem como uma das principais revistas de arquitetura para profissionais da área.

Casa Vogue

Para quem já é mais focado no mercado nacional brasileiro e quer acompanhar as tendências desse ramo no Brasil, uma das principais revistas de arquitetura para profissionais da área é a Casa Vogue, criada pela editora Globo.

Essa editora é a mesma que publicou diversos livros famosos no Brasil e, portanto, contar com uma qualidade editorial dessa é um sinal de que a qualidade é atestada.

Por isso, suas publicações mostram ambientes decorados de muitas formas, fugindo do comum e apresentando tendências que ainda nem foram lançadas no Brasil.

Dwell

Outra revista internacional que está entre as principais revistas de arquitetura para profissionais da área, já que, por ser uma revista americana, ela mostra os designs mais futuristas e todas as tendências que o mercado deverá conhecer nos próximos anos.

Com certeza, deve fazer parte do portfólio de profissionais que atuam nessa área, afinal, uma revista com relevância internacional e uma das melhores nos Estados Unidos, precisa ser considerada por qualquer arquiteto.

Elle Decor

Essa revista dispensa apresentações, já que a marca Elle está presente em diversos segmentos de mídia impressa, desde o mercado de moda até o design de interiores.

O estilo das publicações desta revista são uma mistura de clássico e contemporâneo, então, agrada a qualquer público que atua no ramo de arquitetura.

Casa e Decoração

Outra revista brasileira que apresenta diversas matérias sobre decoração e designs arrojados para que um arquiteto monte seus projetos de maneira profissional, atendendo as exigências de um mercado tão exigente.

Com uma escrita mais informal, podemos encontrar indicações de páginas na internet que vendem móveis, como o site Brasil Banheiras, por exemplo, para quem não sabe quais são os modelos encontrados para decorar o ambiente no mercado.

Icon- Reino Unido

Começamos e terminamos com revista inglesa e não é coincidência, afinal, esse país conta com profissionais renomados no ramo de arquitetura e, por isso, as revistas publicadas no Reino Unido são referências no mercado editorial desse setor.

A Icon conta com design de interiores, culturas diversas no mercado internacional, arte contemporânea integrada às construções, entre outros aspectos que envolvem esse mercado tão criativo.

É, portanto, uma referência no mercado internacional e, por isso, fecha nossa lista das 6 principais revistas de arquitetura para profissionais da área com maestria na questão de qualidade.