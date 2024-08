62° BPM EM AÇÃO: POLÍCIA MILITAR APREENDE VÁRIAS ARMAS DE FOGO EM DOM CAVATI

No final da tarde de ontem, 08/08, equipes da Polícia Militar cumpriram um mandado de busca e prenderam um homem de 45 anos, que tinha a posse de diversas armas de fogo irregular em sua residência. As apreensões ocorreram na Rua Padre José Tito, no local conhecido como Serapião.

As informações anônimas que chegaram para a Polícia Militar davam conta de que o autor exercia a função irregular de armeiro “reparador de armas de fogo”.

MATERIAL APREENDIDO:

– 31 munições de calibre. 22

– 03 dispositivos de pontaria que empregam luz

– 02 dispositivos ópticos de pontaria com aumento

– 01 chassi de revólver

– 05 coronhas

– 01 cilindro corpo

– 01 pistola calibre. 22

– 01 carabina. 22

– 04 carabinas de calibre não identificado



Assessoria de Comunicação Organizacional do 62º BPM