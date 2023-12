62º BPM – Policia Militar faz balanço parcial da Operação Força Total.

A Policia Militar de Minas Gerais através do 62º BPM desencadeou a Operação Força total em toda área da Unidade, com o objetivo de potencializar as ações e operações preventivas e de repressão qualificada.

Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em toda região e contou com o apoio do Canil do 11º BPM e do 14º BPM.

Na Rua Quintino Bocaíuva, bairro Anápolis, em Caratinga/MG, um homem foi preso com 02 pedras de Crack, 01 bucha de maconha, 01 bucha de crack, 01 balança de precisão, 45,00 reais em dinheiro.

Na Rua Quirino Eugênio, 145, Esperança, também em Caratinga/MG, mediante mandado de busca e apreensão em desfavor do homem de 22 anos, foi localizado uma sacola plástica contendo diversos microtubos tipo eppendorf, usados para armazenar cocaína e R$ 5.110,00 reais.

Também na Rua Quirino Eugênio, um homem de 24 anos foi preso em sua residência, onde foi localizado um coldre de arma de fogo, sete munições cal .38 intactas, seis munições intactas .32, um carregador de pistola 7.65, uma balança de precisão, um caderno contendo anotações referentes ao tráfico, uma peneira de aço, uma sacola plástica grande contendo centenas de microtubos vazios, duas capas de colete balístico cor preta, 26 microtubos contendo substância aparentando ser cocaína, um involucro plástico grande contendo substância esbranquiçada semelhante à cocaína e uma pistola .7,65. Taurus. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos.

Já em Iapu, a Policia Militar cumpriu diversos mandados de busca e apreensão em várias residências de acusados de crimes de tráfico de drogas. Os Militares conduziram três pessoas, sendo dois homens de 26 anos e 32 anos e uma mulher de 21 anos e obteve a seguinte produtividade: setenta e duas pedras de crack, quatorze tabletes de maconha, cinco buchas de maconha e uma pedra maior de crack.