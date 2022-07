71ª Exposição Agropecuária de Carangola

Tradição em alto nível

Por Devair G. Oliveira

Fotos e vídeo do Repórter Ueziler Nacari

A abertura da 71º exposição deste ano, 24/07/2022 teve uma satisfação especial, primeiro que devido a pandemia ficaram dois anos sem este evento tão marcante na vida dos carangolenses e dos moradores da região, é a maior e mais antiga de toda a região e está entre as 3 mais antigas do estado de Minas Geras. A ENTRADA É FRANCA NOS 8 DIAS! O evento é uma realização do Sindicato de Produtores Rurais de Carangola e da Prefeitura Municipal de Carangola com apoio da Câmara Municipal, a festa continua e vai até dia 31

Discurso do prefeito Silas Vieira na abertura da 71ª Expo de Carangola

Agradeço a todos pela presença essa data é muito especial, para nós da prefeitura e para toda a comunidade também. Agradeço aqui a parceria do Hugo Machado, Julho, Dr Renato da FAENG, toda a equipe do sindicato, assim como agradeço ao meu vice-prefeito Roberto Alves, a todos os secretários e a toda equipe da prefeitura.

Todos nós trabalhamos para a realização dessa festa, agradecer aqui também aos vereadores que tem sido grandes parceiros Luciano, nosso presidente e os demais vereadores que tem sido nossos parceiros. Nós temos conseguido votar projetos de interesse do município, então isso é o que faz com que a cidade consiga andar.

E um agradecimento especial aos prefeitos da nossa região, parece que nós temos aqui 11 ou 12 prefeitos representando suas cidades, ex-prefeitos, isso para nós é motivo de orgulho, porque nós não somos um grupo de prefeitos, nós somos um grupo de amigos, encontramos todos frequentemente, dialogamos, buscamos soluções para os problemas da região, sempre conversamos procurando ideias, como falou muito bem, Luciano.

Se uma das nossas cidades crescem e as outras ficam, não resolveu nada, é importante que todos nós aqui da Zona da Mata, principalmente dessa nossa Microrregião que a gente cresça juntos, que a gente consiga sucesso juntos, com os nossos trabalhos unidos ele vai se realizar com mais facilidade. Então é para mim, muito importante, muito gratificante essa presença aqui de prefeitos, ex prefeitos, vereadores, ex-vereadores, muita gente presente aqui, famílias inteiras, então o meu muito obrigado mesmo. Nós vamos realizar uma grande festa.

Municípios representados na abertura da 71ª Expo de Carangola

Antônio Prado, Caparaó, Caiana, Divino, Espera Feliz, Faria Lemos, Miradouro, Orizania, São Francisco do Gloria, Tombos, Vieiras.



Confira a Programação da 71ª Expo Carangola

24/07 – Domingo

18h – Abertura Oficial

21h – Show com Júnior e Gustavo

23h – Show com Kaká Rodrigues

25/07 – Segunda-Feira

21h – Show com Banda Help Rock

23h – Show com Ingrid Candinho e Banda

26/07 – Terça-Feira

21h – Show com Banda Mineiros do Hawaii

23h – Show com Banda Madamme Rousseau

27/07 – Quarta-Feira

21h – Show com Odair de Paula e Banda

23h – Show com Banda Zem

28/07 – Quinta-Feira

22h – Escola de Dança Passo a Passo

23h – Show com Fernando e Sorocaba

01h – Show com Banda Suíte Bordô

29/07 Sexta-Feira

23h – Show com Frejat

01h – Show com Banda Charada Carioca

30/07 – Sábado

23h – Show com Pedro Paulo e Alex (PPA)

01h – Ramires Show

31/07 – Domingo

16h – Pagode Amigos do Fogo

17h – Show com Soul Samba

21h – Show com Humberto e Gustavo