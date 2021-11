8 produtos de limpeza que você precisa ter em casa

Manter a casa sempre limpa é essencial, pois não há nada melhor e mais reconfortante do que viver em um ambiente limpinho, cheiroso, livre de poeira e insetos indesejados que podem surgir devido à sujeira. Pensando nisso, saiba quais são os principais produtos de limpeza que você precisa ter em casa.

Os produtos de limpeza andam lado a lado com os rodos, vassouras e aspiradores de pó. O que significa que de nada adianta ter um e não ter o outro, pois não existe limpeza pela metade, e para que ela seja realizada de forma completa e adequada, é preciso ter todos os itens necessários para que isso possa ser feito.

Sendo assim, para facilitar suas compras, veja abaixo quais são os produtos de limpeza que você precisa ter em casa que são extremamente necessários para que você consiga manter todos os ambientes e cômodos da sua casa sempre limpos e livres de toda e qualquer sujeira incômoda.

Produtos de limpeza que você precisa ter em casa: conheça os 8 principais

Você pode estar pensando que 8 é uma quantidade muito grande de produtos de limpeza essenciais, e que com a inflação lá em cima é um pouco inviável ter todos esses tipos diferentes de produtos de limpeza em casa todos os meses.

A dica é que você comece a comprar produtos de limpeza e alimentos online, pois assim você conseguirá economizar muito e poderá ter sempre em mãos todos os melhores e principais produtos de limpeza que você precisa ter em casa para mantê-la sempre impecável.

Álcool

Além de ser um poderoso desinfetante, existem alguns tipos de álcool aromatizados que podem deixar o ambiente muito mais perfumado. Além do mais, o álcool pode ser utilizado para realizar a limpeza de vários tipos de ambientes, como pisos, metais, vidros e espelhos.

Detergente

O detergente é um produto de limpeza essencial no dia a dia, visto que para lavar louças, ele e o sabão em barra são indispensáveis. Mas o detergente também pode ser utilizado na limpeza de outras superfícies engorduradas, basta aplicá-lo com uma esponja macia e removê-lo completamente com água.

Sabão em Pó

Outro produto de limpeza totalmente indispensável é o sabão em pó, pois ele é necessário para uma boa lavagem de roupa, seja à mão ou na máquina de lavar. Todavia, também pode ser utilizado para a lavagem de sapatos, bastando apenas ser muito bem removido com água após a lavagem.

Sabão em Barra

O sabão em barra é indispensável para lavar louças e outras coisas engorduradas, assim como o detergente. Ainda assim, o sabão em barra também é indicado para a lavagem de roupas brancas e delicadas à mão, visto que não danifica e não mancha os tecidos.

Desengordurante

O desengordurante é um produto de limpeza que facilita, e muito, a limpeza de áreas com acúmulo de gordura, como pias, fogões, azulejos e armários de cozinha. Basta aplicá-lo diretamente na superfície engordurada, deixá-lo agir por alguns segundos, retirar com água e realizar a limpeza normalmente após este processo.

Amaciante

O amaciante também é extremamente indispensável, pois é utilizado para perfumar e amaciar roupas e outros tipos de tecidos. Contudo, lembre-se de jamais aplicar o amaciante diretamente nas roupas, pois isso pode manchá-las. É preciso diluí-lo em água e somente depois aplicá-lo.

Água Sanitária

A água sanitária e um produto de limpeza que não pode faltar na casa de ninguém, pois é um poderoso desinfetante e alvejante muito utilizado para a higienização de alguns tipos de alimentos, limpeza de roupas brancas e lavagem de alguns ambientes da casa, como banheiros, por exemplo.

Desinfetante

O desinfetante geralmente é um produto aplicado com o intuito de trazer perfume para o ambiente, mas ele também age como um poderoso esterilizador de superfícies, podendo ser utilizado na limpeza de todos os cômodos da casa.

Manter a casa sempre limpa é essencial

Se preocupar em manter a casa sempre limpa é essencial para poder levar uma vida boa, pois uma casa devidamente higienizada, é uma casa livre de insetos, poeira e microorganismos que podem causar alergias e doenças.

E além de fazer o uso dos produtos de limpeza que você precisa ter em casa que foram mencionados acima, unir estes produtos com alguns outros que todos tem em casa, pode facilitar ainda mais a tarefa de manter uma casa sempre limpa.

Por exemplo, o detergente unido a vinagre, pode ser um poderoso removedor caseiro de manchas de pisos. Assim como o vinagre com amaciante, pode deixar as roupas bem mais macias.

Portanto, agora que você já sabe quais são os produtos de limpeza que você precisa ter em casa e como pode comprá-los de forma muito mais em conta, será possível manter a casa sempre limpa, cheirosa e muito mais aconchegante para se viver.