9º Concurso de qualidade do café é nesta sexta-feira (28)

É nesta sexta-feira (28/10) o 9º Concurso de Qualidade de Café de Manhuaçu, no Salão do UBA, a partir das 18 horas. O concurso que vai premiar os melhores cafés produzidos na cidade, é uma realização da Prefeitura de Manhuaçu, em parceria com a Emater-MG. O vencedor representará Manhuaçu nos concursos regional e estadual.

O objetivo é incentivar a melhoria da qualidade dos cafés produzidos em Manhuaçu, agregando valor ao produto e atendendo à crescente demanda por grãos diferenciados, além de ser um reconhecimento da administração “Trabalhar para bem servir” o trabalho dos produtores rurais locais.

“Temos encontrado cafés de excelente qualidade aqui em Manhuaçu, um município que tem a tradição e reconhecido nacionalmente por ser um grande produtor de café. O concurso é uma forma de reconhecer o trabalho e esforço que os produtores têm ao longo do ano até a colheita. Esse incentivo tem dado frutos, sendo o nosso café exportado para vários lugares do mundo”, destaca Sandro Tavares, Secretário Municipal de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu