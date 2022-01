A BR 262 foi interditada em Abre Campo MG veja o desvio alternativo sugerido pelo DNIT

Por Devair G. Oliveira e Divino Leonardo

O km 96 da BR-262/MG, na altura de Abre Campo, na Zona da Mata, foi totalmente interditado a partir das 12h desta segunda-feira (24), de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo o órgão, movimentações de terra após as chuvas que atingiram o Estado neste mês comprometeram a estrutura da rodovia.

O desvio sugerido pelo órgão pode custar uma viagem de quase 11 horas para caminhões, de BH a Ipatinga, no Vale do Aço, e seis horas e meia para veículos leves, por exemplo, segundo estimativa do Google Maps. O DNIT orienta que os motoristas tomem os seguintes desvios:

– Veículos grandes (Sentido BH – Vale do Aço): de BH a Juiz de Fora pela BR-040. Depois, para Leopoldina, siga pela BR-267/MG, passe pela BR-116/MG, sentido Caratinga, e siga para BR-458/MG para chegar a Ipatinga.

– Veículos grandes (Sentido BH – Vitória): de BH a Juiz de Fora pela BR-040. Siga, sentido Leopoldina, pela BR-267, passe por Realeza pela BR-116 e chegue a Vitória pela BR-262.

– Veículos leves (Sentido BH- Vale do Aço): de BH a Rio Casca pela BR-262. Depois, siga para Caratinga pela MG-329 até trevo da BR-458 pela BR-116. Do trevo, siga até Ipatinga pela BR-458.

– Rota para veículos leves (Sentido BH – Vitória): de BH a Rio Casca pela BR-262, siga para Caratinga pela MG-329 e, depois, até Realeza pela BR-116. De Realeza a Vitória pela BR-262.

O DNIT não informou a previsão para liberação da rodovia.