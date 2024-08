A coisa ficou feia durante a convenção do Partido Novo, no último dia 05 Agosto, no Genoma Start.

E A MUTRETA CONTINUA

Os componentes da Comissão Provisória, incluindo todos candidatos a vereador, assinaram a ata em apoio ao candidato do PL, Cel Sandro/Mourão. Contudo, diversos advogados compareceram ao evento tentando atrapalhar, orientados pela executiva estadual, que havia determinado a coligação com a chapa da situação. A presidência da comissão não permitiu a presença dos advogados e acionou uma Vtr da PM para feitura de REDS.

O que acontece é que Zema não quer a vitória de nenhum candidato militar que não esteja filiado ao seu partido, por causa das disputas salariais recentes e que pode prejudicar seu futuro político nos municípios.

Tal imbróglio culminou com a dissolução da comissão provisória, que procurou a justiça e ameaçou retirar todas as candidaturas para vereador, afastando o Novo de qualquer disputa.

Vamos ver como a coisa vai evoluir.

O mesmo aconteceu em Belo Horizonte, onde o partido Novo também se juntou a Kalil e ao PT para derrotar Bruno Engler, que tem uma coronel como vice.

Em Teófilo Otoni, com medo de acontecer o mesmo, a comissão provisória e os candidatos a vereador do Novo assinaram a ata de apoio ao Cel Marinho e a registraram na justiça, contrariando recomendação da executiva estadual que, também, queria a coligação com o PT.*