A cumplicidade do Itamaraty, informando a visita de Maduro quando ele já estava em Brasília

Por Devair G. Oliveira

A Polícia Federal perdeu 15 milhões de dólares ao não prender Maduro, o Brasil neste governo está dando um tiro nos pés. A visita oficial do ditador da Venezuela Nicolás Maduro foi mantida em segredo pelo governo Lula até as 6h58 da manhã desta segunda-feira (29), quando o Ministério das Relações Exteriores a informou por meio de nota à imprensa. Exatamente no dia do encontro de presidentes de países sul-americanos que têm em comum o respeito à democracia. Bem ao contrário de Maduro, que persegue e prende adversários e jornalistas, além de ser acusado de corrupção, narcotráfico, fraudar “eleições” etc.

Estranha afinidade repudiado por mais de 50 países democráticos, Maduro tem estranha afinidade com Lula, que parece se envergonhar disso. Na campanha de 2022, Lula mandou proibir os adversários de citarem sua amizade com Maduro e com outro ditador, Daniel Ortega da Nicarágua.

Imagino como deve estar essa imprensa que sempre passou pano para Lula, a visita de Maduro a Brasília, com direito de tapete vermelho, é mais um sinal claro de onde o Brasil está indo.

O que mais nos espanta é ver a grande imprensa brasileira ficar caladinha, o pior de tudo isso é que eles sabem que o presidente da Venezuela é chefe de um regime acusado de censurar, prender e torturar jornalistas.