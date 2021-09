A desesperança que impera no Brasil

A esperança é a crença que une todos os credos

Devair G. Oliveira

No Regime Militar os brasileiros cristãos viviam em plena liberdade, foi um período de muito crescimento do país, uma ótima educação, pleno emprego e democracia, infelizmente temos uma mídia militante de esquerda que tenta de todos os meios acusar o presidente de “ditador”, o presidente foi legitimamente eleito Presidente da República por uma margem expressiva da população e sofre severa oposição do Congresso, sempre dentro das quatro linhas da constituição como diz Bolsonaro, mesmo com grande apoio popular sofre e acumula interferências do STF em seu governo. É cotidianamente atacado, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, pela maioria dos meios de comunicação do país. Expressa sua indignação, muitas vezes de modo áspero, mas jamais prendeu um jornalista, censurou um veículo de comunicação.

Vivemos uma ditadura no Brasil, mas é importante perceber as diferenças. Nos governos autoritários e nas ditaduras, a opressão é atributo do presidente, do líder máximo, ou o poder absoluto. As demais instituições do Estado o seguem ou servem. A imprensa é objeto de censura, inibida ou proibida de criticar o governo, sendo assim cai por terra à narrativa propagada ao mundo pela mídia e pelos partidos de esquerda a respeito da opressão que estamos enfrentando no Brasil.

A verdade não está nas mídias comprada e vendida e cresce o número de pessoas que dizem não assistir mais a Rede Globo, ela hoje está totalmente desacreditada e é impossível desconhecer a falta de sintonia entre as mentiras contadas e a realidade vivida e informada pelas redes sociais, hoje os brasileiros estão escolhendo as notícias que desejam ouvir e podemos ter dentro de pouco tempo outras emissoras de televisão e ver o fim da Globo e Bandeirantes.

Há um medo no ar. Sim, a democracia que conhecemos não está mais aqui. Sim, as propostas e ideias que votei e foram consagradas nas urnas de 2018, são perseguidas e recusadas pelo senado e pelo STF. Nossa vontade expressas nas urnas, até os milhões de patriotas que encheram as ruas do país no dia 7 de setembro foram desconsiderada pela mídia e objeto de desprezo pela maioria dos lideres partidários, nossa voz das ruas tão recomendada por Ulisses Guimarães não foram ouvidas. O que mais nos causam aflições é o não cumprimento da constituição pelo STF

Inúmeros juristas consagrados já se pronunciaram contra tudo isso, temos jornalistas presos, não pelo governo, mas pelo STF. Há também uma censura privada, nas plataformas das redes sociais, em parte por conta própria, em parte por ordens judiciais.

O que deixa ainda mais tristezas no povo é saber que o Congresso Nacional fechou os olhos e é incapaz de cumprir seu papel, por temor e ciência das vergonhas de muitos parlamentares que tem uma ficha extensa de crimes. Aliás, a maioria se vale das condições inerentes ao totalitarismo em curso para aprovar qualquer coisa em benefício próprio e em favor da impunidade dos corruptos.

Ainda mais desapontador é ver o silêncio da mídia militante, que só tem um assunto, um alvo e um objetivo: descarregar todos os males e o absoluto descrédito na pessoa do presidente da República. Que Deus abençoe nosso país.