A DIFICIL SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O BRASIL

Busque a Deus em oração e peça sabedoria

Por Devair G. Oliveira

Todos os brasileiros sabem do atual sistema em que o Brasil está vivendo com a atual polarização, diante de dois candidatos tão diferentes tudo bem claro, e que vergonha da mídia brasileira, mas de uma coisa estou certo. “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.

Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna”. Gálatas 6:7,8.

Não citarei nomes, mas as redes sociais estão cheias dos assuntos que mais se falam no país neste período eleitoral, sabemos que a maioria dos brasileiros não tem ideia do risco que todos nós corremos se votarmos errados.

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo cnome escrito na pedra, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. A todos que tomarem conhecimento desta palavra, peço que encaminhe para outras pessoas cristãs, porque o cristão tem que ter responsabilidade com a palavra de Deus.

“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. João 16:33.

No novo Testamento, em João 8:44, Jesus diz que “o diabo é mentiroso e pai da mentira”. “Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira”.

Em Provérbios 6:16-19, Deus mostra seis coisas que ele odeia e uma que abomina: “olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos”.

