A esperança do povo brasileiro para a verdadeira democracia

Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas 8:17.

Por Devair G. Oliveira

Vivemos um momento de grande turbulência por parte dos políticos que insistem em não aceitarem a vontade popular e pretendemos neste momento mostrar alguns trechos consagrados da constituição em favor do povo, mas se aqueles que foram designados para guardar nossas leis não o fazem, fica muito complicado é o que estamos vendo acontecer em nosso país.

Famosa é a frase de Abraham Lincoln, que disse que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo.

Como o povo pode exercer o poder diretamente?

Esse poder pode ser exercido por meio de representantes (deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e Presidente da República) que esse mesmo povo, agora cidadão, elege, ou também pode o povo exercer o poder de que é titular diretamente, sem intermediários.

Como a soberania popular se manifesta?

A soberania se manifesta, principalmente, pela constituição de um sistema de normas jurídicas capaz de estabelecer as pautas fundamentais do comportamento humano dentro de uma territorialidade.

Como é chamada a manifestação da vontade popular através do voto?

§ 1o O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

Em 24/09/2019, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN).

Representantes das três forças e do Ministério das Relações Exteriores apresentaram os projetos em desenvolvimento e alertaram para possíveis problemas que colocariam em risco a segurança nacional. Fonte: Agência Câmara de Notícias

Como a soberania nacional está sendo ameaçada?

Como exemplos de ameaça à soberania interna têm-se o crime organizado, milícias, guerra civil e qualquer outro poder que opere de maneira paralela dentro do Estado, ameaçando a sua soberania através da disputa pela autoridade como o governo oficialmente reconhecido.

O que é soberania no direito constitucional?

Soberania. … Soberania significa que, no território nacional, não há nenhum poder acima do poder do Estado. “Na seara internacional, há equivalência entre os Estados”, disse o especialista. Como o Brasil é um Estado Democrático de Direito, a soberania do Estado significa a soberania do povo.

O que são atos de soberania popular quais são?

Soberania popular é a doutrina pela qual o Estado é criado e sujeito à vontade das pessoas, que são a fonte de todo o poder político. Está intimamente associada aos filósofos contratualistas, dentre eles Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e Barão de Montesquieu.

Qual documento registra o início do processo de soberania?

2. O princípio da soberania na Constituição de 1988.

Quais são os componentes de um Estado?

OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTADO O Estado é constituído por três elementos essenciais, que são: O território, Governo soberano e o Povo. Território: Conceito: É o componente espacial do Estado. É a porção da terra sobre a qual o Estado exerce a sua jurisdição, ou soberania, seu poder de mando, de império.

É correto dizer que o que define o Estado e?

O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. … Na sua forma moderna, o Estado é constituído por um conjunto de instituições permanentes que organizam e controlam o funcionamento da sociedade. O povo é soberano, e eles estão tentando desconstruir a vontade do povo do dia 7 de setembro de 2021.

O que estranha muito é que todos sabem que o povo é soberano, mas ninguém propõe um plebiscito, não querem ouvir o povo e o que se vê, são políticos se reunirem tentando mudar o sistema presidencialismo para deixar de lado a vontade popular.