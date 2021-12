A falta de fé de um general

Por Devair G. Oliveira

O general Heleno deveria entender mais sobre livramento orações, como e onde buscar a solução. João 14:6 – Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”. O próprio Bolsonaro é a prova viva do poder de Deus.

– “A partir da virada do ano, vou todo dia à Igreja rezar alguma coisa, vou ao Centro Espírita também, aos evangélicos, tudo o que tiver por aí, torcer para que ninguém adote essa solução como uma solução que é, é a solução mais rápida, mais viável, com mais resultado. É eliminar a figura do presidente da República” – acrescentou.

Do ponto religioso o general não acertou uma palavra, e não sabe também onde procurar, “rezar alguma coisa, vou ao Centro Espírita também, aos evangélicos, tudo que tiver por aí”. Disse o general.

A sabedoria de Deus é perfeita

A sabedoria e o poder a ele pertencem.

Daniel 2:20 – Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1:23-25

Ele destacou ainda que os agentes serão importantes para evitar um eventual ataque contra Bolsonaro.

Segundo informações de Guilherme Amado, colunista do portal Metrópoles, na terça dia (14), o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse que está “muito preocupado” e rezará para que Jair Bolsonaro não sofra um atentado fatal no próximo ano.

As declarações foram dadas durante a formatura do Curso de Aperfeiçoamento e Inteligência, para agentes já em atividade na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Na gravação, compartilhada pelo Metrópoles, Heleno também falou precisa tomar remédios para não levar Bolsonaro a tomar “uma atitude mais drástica” contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

– Tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar, em dez segundos, 20 segundos, totalmente o panorama brasileiro. Um atentado ao presidente da República bem-sucedido modifica totalmente a história do Brasil. Tenho plena consciência disso – declarou.