A falta de liberdade e povo nas portas dos quartéis

Situação tensa em todo o Brasil a espera de uma decisão justa

Por Devair G. Oliveira

Ninguém poderia imaginar que os brasileiros nas eleições de 2018 ao eleger o presidente Jair Messias Bolsonaro passaria novamente por uma situação tão complicada neste momento de muita insatisfação do povo que foram para as portas dos quartéis para pedir socorro aos militares, já que o legislativo e o judiciário perderam a confiança do povo.

O senado que tem a função de investigar e até fazer o impeachment se for o caso de algum ministro do STF passar por cima da constituição, não foi por falta de solicitação de alguns parlamentares e do povo em geral, mas os presidentes do senado Alcolumbre e o atual Rodrigo Pacheco não quiseram dar prosseguimento nas denúncias e aí chegamos neste grande impasse da sociedade brasileira, e como dizem alguns brasileiros o país hoje é um barril de pólvora prestes a explodir.

Veja em que situação um ministro da Suprema Corte colocou o Brasil, ao anular os processos do ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba, segundo muitos juristas ele não poderia ter feito isso, por dois motivos, primeiro que não tem respaldo da constituição e em segundo por ter sido militante do PT, estaria impedido de se manifestar neste processo.

O sistema é implacável pois tenta colocar um candidato que deveria estar preso por tudo que fez como presidente durante 8 anos e mais 6 comandado igualmente por seu partido.

Hoje 20/11/2022 o povo continua nas portas dos quartéis por todo o país na espera de uma decisão justa, pois o que dizem muitos especialistas é que houve irregularidades nas eleições de 1º e 2º turno, ao ponto que diante das provas o povo que votou em Bolsonaro e inclusive as Forças Armadas os militares já disseram que não aceitarão um criminoso como chefe da nação.

