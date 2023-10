A Globo trata os terroristas do Hamas de militantes

Territórios palestinos são controlados por grupos rivais Hamas e Fatah

Por Devair G. Oliveira

As grandes organizações mundiais empresariais, políticas e religiosas, tiveram em seus meios infiltrados em todos os setores da sociedade e mantém segredos nunca revelados, e assim muitas entidades mundiais, e até mesmo religiosas tiveram suas estruturas modificadas para abrir caminho para alguém ligado aos donos do mundo chegar ao poder para continuar influenciando a sociedade para o caminho que eles desejam.

Em 1 João 5:19 – Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, tudo é uma questão de conhecimento e hoje as coisas estão escancaradas trazendo para as pessoas o entendimento, veja os conflitos da Ucrânia e agora esse causado pela a invasão de Israel, tudo isso tem um braço manobrando conflitos para que seja causado uma G. Mundial.

Conflito Israel-Hamas: por que Brasil não classifica grupo palestino como ‘terrorista’, veja a rede Globo trata os patriotas brasileiros que estiveram em Brasília dia 8 de janeiro como terroristas, mas os verdadeiros terroristas que matam crianças, mulheres e idosos como o Hamas, esses a Globo trata como militantes.

A classificação do grupo palestino Hamas como terrorista é um tema que divide a comunidade internacional.

Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Em suas manifestações no final de semana – após os ataques do Hamas no sul de Israel -, praticamente todos esses países voltaram a chamar o Hamas de grupo terrorista.

Já o Brasil e nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotam essa classificação.

Historicamente o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela ONU.

É o caso dos grupos islamistas Boko Haram, Al-Qaeda e Estado Islâmico — consideradas organizações terroristas pela ONU e portanto também pelo governo brasileiro.