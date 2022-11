A grande incógnita Forças Armada, Justiça eleitoral e povo nas ruas

Por Devair G. Oliveira

Não podemos falar o que está acontecendo, ou dar nossa opinião, você tem ideia do que na realidade está acontecendo no Brasil? Lógico que não, pois a maioria do povo tem como suas fontes o Grupo Folha, Rede Globo, Record TV, SBT, a chamada grande imprensa, por exemplo tem pessoas importantes que todos querem notícias e a mídia não diz nada, e quando diz alguma coisa não mostra a pessoa e quando mostra uma imagem não é realidade, fotos antigas.

Tem uma multidão de pessoas nas portas dos quarteis pedindo socorro as Forças Armada, nós sabemos o motivo, mas não podemos falar, pois estamos sendo ameaçados pela justiça eleitoral, muitas pessoas tiveram seus canais desmonetizados, outros seus canais foram deletados, hoje não temos liberdade de expressão, coisas estranhas estão acontecendo sabemos que houve uma eleição em nosso país, e durante todo o tempo um dos lados foi muito beneficiado, não estamos aqui falando do resultado, mas sim da maneira em que fora conduzido pela classe dominante deste país, desde a posse de Bolsonaro, ele teve uma pressão sem precedente, A e B os mesmos crimes atribuídos ao candidato A, o candidato B fazia coisas piores e nada acontecia.

A verdade é que a humanidade passa por um momento crucial, para alguns analistas nós já estamos em uma terceira “G”, as lutas hoje não são mais com as armas, as lutas hoje são travadas no invisível com muita tecnologia, nos países onde se falam muito em democracia, mas na verdade não há liberdade, posso enumerar aqui dezenas de países bem desenvolvidos que se fala muito em democracia, mas as cadeias estão cheias de presos políticos, que estão lá apenas porque discordar de quem foi posto para mandar.

Infelizmente muitos brasileiros não sabem o risco em que temos aqui em nosso país de uma convulsão social, se pudéssemos confiar em nossos políticos poderíamos dormir tranquilos, mas não podemos nos enganar, um executivo assume o poder com minoria nas duas casas, mas pode negociar e em pouco tempo ter maioria e vocês sabem porque, é isso que acontece na maioria das casas legislativas do Brasil.

Hoje vivemos uma excepcionalidade em nosso Brasil, hoje temos um relatório do ministro da Defesa que será entregue ao STF, dizem os analistas que não podemos esperar muita coisa, mas a pergunta que faço é: o povo vai aceitar, o lado A e o lado B não aceitarão. Só Deus na causa e Nesse podemos ter esperança, que justiça seja feita.