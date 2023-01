A grande mídia trata criminosos como suspeitos e patriotas como terroristas

Até o momento muitos depredadores infiltrados presos

Por Devair G. Oliveira

Quem dará voz ao povo que a mais de 60 dias vem se manifestando pacificamente e até o momento não teve por parte das autoridades alguma resposta, o número de pessoas descontentes no país é imenso e tudo isso poderia ser evitado se tivéssemos a maioria dos políticos honestos, a lei constante na constituição é perfeita e os três poderes tem um contrapeso para que as possíveis irregularidades sejam corrigidas.

A Câmara e o Senado são compostas por legisladores eleitos pelo povo e aqui fica uma pergunta porque os presidentes do senado Alcolumbre e o atual Rodrigo Pacheco não atenderam os senadores que solicitaram uma investigação de ministros do STF que, quem não deve não teme, investigue e corrija as irregularidades se houver, mas nada disso foram feitos e hoje o país está à beira de uma guerra civil, é de conhecimento geral da população de muitas impunidades e muitas pessoas criminosas que foram soltas sem o devido cumprimento da pena, centenas de políticos e empresários que roubaram a nação desviaram verbas da saúde e ninguém foi punido.

A PERVERSA DISTORÇÃO DA GRANDE MÍDIA

O que as Tvs e jornais publicam quando a polícia prende um estuprador, um pedófilo, um assassino, mesmo preso em flagrante ele é tratado como suspeito, não é assim? Então porque o que estamos vendo na grande mídia é um tratamento abusivo chamados de “terroristas” e eles sabem que isso é causado por infiltrados, o exemplo até o momento dado pelas famílias de brasileiros que estão protestando e todos sabem porque, mulheres, crianças e idosos fazem parte da grande maioria que estão nas frentes dos quartéis e todos sabem como procede alguns grupos nos QGs, milhares de pessoas mantendo limpo os locais e sempre pacificamente e a quem interessa uma depredação nos prédios públicos, com certeza não seria os patriotas.

Em casos como este se a polícia quiser existem centenas de vídeos que mostram coisas absurdas como um carro da polícia caindo na agua sem que ninguém tivesse empurrado, e outras depredações feitas por infiltrados.

