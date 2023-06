A HISTÓRIA DO DIA 08 DE JANEIRO DESTE ANO!

Começada a CPMI do dia 08/01/23 nos resta agora a fazermos um levantamento cronológico das ocorrências dos feitos que nos proporcionaram chegar até aqui.

Tudo começou, objetivamente, no dia 08/11/19 quando o atual presidente brasileiro deixou o cárcere, por meio de um contorcionismo jurídico que, curiosamente, não chamou a atenção de ninguém por parte dos outros três tribunais que também julgaram o caso do detento mais nobre do país e que, naquele momento deixava o seu lugar em uma cela do regime prisional de Curitiba para começar uma bem sucedida caminhada em direção ao Palácio do Planalto, sem que contudo chamasse a atenção de quem, efetivamente, pudesse interromper aquela caminhada insidiosa de volta ao poder político nacional. Portanto entre os dias 08/11/19 e 08/01/23 muitas coisas estarrecedoras aconteceram que mudaram a nossa história.

O curioso é que víamos as autoridades que deveriam estar atentas aos fatos em curso e que são pagas, para impedir que o fato se consumasse, manifestarem todo o apoio para que tudo continuasse de forma irreversível para nós brasileiros mas com sucesso para eles.

O asco, nojo, repúdio tomou conta da população, crescendo de tal ordem por tudo o que assistíamos, que nos fazia impotentes para que, legalmente, pudesse ser feito alguma coisa no sentido de evitar o mal maior que fosse a vitória do indesejável.

Quando o fato fora dado como consumado, a população, começou a ocupar a frente das unidades militares tentando fazer valer o que a racionalidade não nos fazia acreditar como sendo verdade. Foram muitos e intermináveis dias de esperança de que alguma coisa pudesse efetivamente acontecer em forma de reversão daquela triste e inacreditável realidade.

Na noite do dia 07 de janeiro, algo por volta de 1500 pessoas foram presas de forma inclemente e impiedosa!

Curiosamente, já com os verdadeiros patriotas presos, como ficaram conhecidos os ocupantes da frente dos quartéis em Brasília, no dia 08, outros indivíduos, assumiram a posição dos pacíficos manifestantes da frente das unidades militares e começaram a sua peregrinação em direção à praça dos 3 Poderes, em Brasília, para pôr em prática as suas sanhas destruidoras. Quem eram aqueles malfeitores? Qual o porquê de realizarem aquela destruição toda? As suas ações não apresentavam indignação, mas só destruição.

O resto foi o que vimos! Desencontro de versões!

artigosbsb@gmail.com