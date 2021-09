A história se repete: economizar água e energia

Já começou a campanha para o povo economizar água e energia. Em paralelo devemos começar outra igualmente necessária “Acabar com o desperdício de energia das iluminadas decorações de natal no final de todo ano“. O consumo de energia no fim do ano aumenta em torno de 10% e não faz sentido economizar agora para desperdiçar nas decorações natalinas depois, carregando de luzes praças, avenidas, centros comercias, etc. É justo o pobre economizar para o rico desperdiçar? É essa “consciência ecológica” que querem que o povo tenha? Porque manter uma tradição que desperdiça energia nesse contexto de escassez hídrica que nos encontramos?

Só lembrando: “As decorações de natal normalmente são carregadas de luzes para manter uma tradição que surgiu com Thomas Alva Edison quando inventou a lâmpada incandescente, em 1879, e a divulgou durante o Natal de 1880.” Cobrir uma árvore com lâmpadas foi só uma jogada de marketing que deu muito certo e se mantem até hoje, virou tradição nas festas de final de ano. Mas não tem nada a ver com o Natal.

Em Dezembro o cristão comemora o nascimento de Jesus Cristo, que morreu para salvar o seu povo. Muita gente nessa época do ano já sai de suas casas para ajudar o próximo, em um gesto de solidariedade, levando alimento ou uma palavra amiga a um irmão, mas muitos também ainda continuam presos a velhas tradições que deixam o coração vazio e o estômago extremamente cheio. A luz que mais precisamos agora é a divina e para recebê-la precisamos é de orações e boas ações.

A mudança é necessária à nossa sobrevivência, mudamos a nossa imagem, a forma de nos comunicarmos, divertirmos, relacionarmos, alimentarmos, o corte do cabelo, o estilo de vida, enfim. Porque não podemos mudar as decorações natalinas? Essa tradição hoje não faz mais sentido, precisamos acabar com o desperdício de energia no final do ano. A história se repete, mas pode ser diferente. Dizem que “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, pois vamos tentar acabar com a tradição do desperdício de energia.

Colabore, economize água e energia, mas lute também para acabar com o desperdício de energia no final de todo ano das decorações natalinas. Espero que em 2021 tenhamos um natal de paz, com saúde, mais justo, com menos desperdício de energia e verdadeiramente mais feliz!

Se estiver de acordo repasse essa ideia, divulgue.

Grata

Rosita Capelo Fonteles