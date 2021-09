A maior carreata da história de Manhuaçu 07/09/2021

O patriotismo do povo brasileiro mostrou o quanto o povo está decepcionado com os últimos acontecimento que vem acontecendo no Brasil, onde criticar ministros do Supremo virou crime e lideranças políticas foram presas.

O que aconteceu em Brasília ontem e hoje pela manhã foi sem precedente o povo lotou como nunca as esplanadas dos ministérios e agora a tarde na Avenida Paulista também com um histórico de publico fora do comum.

Manhuaçu mostra a sua força conservadora fazendo a maior carreata de toda sua história, trator, motos, automóveis, caminhões e carretas desfilaram pelas principais ruas de Manhuaçu.