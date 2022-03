A mendicância moral da política brasileira

Cristãos pela Pátria

A decadência moral do político brasileiro está tão acentuada, que ele não consegue perceber a indecência de suas atitudes coniventes com outros atos imorais, e o faz de forma explícita. É aquela atitude de alguém que está tão sujo, que não consegue perceber uma “sujeirinha” que lhe foi acrescentada ao encostar em algo; e por não ter a percebido, devido a ausência de referência de limpeza, age naturalmente como se a “sujeirinha” acrescentada fosse algo de que não devesse se envergonhar, pois o seu estágio de putrefação é tão avançado, que não consegue perceber pequenos odores de imoralidade.

O mendigo está sendo cobiçado pelos partidos políticos por ter participado de um ato de infidelidade de uma esposa ninfomaníaca. Que bela referência de moralidade com a coisa pública os nossos políticos estão sinalizando…

A conduta define o homem em seus mínimos detalhes. O protesto não é nem tanto contra os atos dos adúlteros, mas contra os atos dos políticos, que conseguem ser tão mesquinhos na luta pelo poder, demonstrando de forma ostensiva o seu desprezo pela fidelidade.

Isso explica porque eles tratam o povo como cônjuge traído. Eles não têm nenhum padrão de moralidade. Basta sentir vontade de satisfação pessoal que, abandonarão os seus compromissos e, farão qualquer coisa, sem medir as consequências, sem se preocupar com o dano causado pelas suas ações.

O mendigo, que se deleitou com o corpo feminino a ele oferecido e se gabou por isso, não é nenhum santo; a esposa infiel menos ainda. Eles foram movidos pelo instinto animal que existe em nós. Mas tal erro é muito inferior ao dos políticos. Esses são desprezíveis porque, movidos pelo instinto diabólico de conquista de poder a qualquer custo, são oportunistas e insensíveis à dor humana. São verdadeiros abutres, que se alimentam de carne podre.

De pessoas públicas com moral tão baixa é que é feita a política brasileira. Nossos políticos saíram do seio da mesma sociedade que vibra com o episódio do mendigo devorador de casadas. Nesse prisma, nossos políticos é o reflexo da sociedade depravada que nos tornamos. Então, para uma sociedade sem referência de moralidade, está tudo certo. Não há nada de estranho na atitude dos adúlteros, ou dos políticos. O que vale mesmo é, num ato egoísta e hedonista, gozar a vida e ser feliz!

Tossan

https://www.metropoles.com/colunas/janela-indiscreta/morador-de-rua-espancado-por-personal-e-convidado-para-ser-deputado