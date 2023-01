A novela dos terroristas, a troca de roupa da imprensa e a equação que não fecha

Por Devair G. Oliveira

Assim que a Globo noticiou a prisão de centenas de terroristas no evento da invasão das três casas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, correram para lá alguns cinegrafistas das redes de TVs e também o senador Marcos do Val para acompanhar registrar o flagrante da prisão dos terroristas, fez e está fazendo um ótimo trabalho de proteção dos “terroristas”. Hoje ele trouxe mais atualizações do pedido de impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes do STF.

Já a surpresa dos jornalistas fabricantes de narrativas, o texto já estava pronto, apenas faltavam as imagens, mas os próprios narradores depararam com dezenas de crianças de ambos os sexos, idosos mulheres e homens, cadeirantes em um número considerável de pessoas de posse de centenas de vídeos registrados por eles no evento da invasão.

Ao chegarem no local, encontraram pessoas que já estavam lá dentro com os rostos cobertos e quebrando tudo pela frente e o que se veem nos vídeos são milhares de pessoas gritando: não quebrem…, não quebrem…, mas a maioria dessa gente da imprensa maldosa, sem conhecimento do amor fraternal, sem temor a Deus, se vestiu com uma roupagem enganosa.

Um ensinamento judaico do livro “Criminocracia” do amigo Leônidas Correa das Neves, que se encaixa no fiasco jurídico no STF, entre outras mentiras da política e do cotidiano brasileiro.

Diz ela: “Certo dia, a mentira e a verdade se encontraram.

A mentira disse para a verdade:

– Bom dia, dona verdade!

E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia.

Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantavam e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira:

– Bom dia, dona mentira!

– Está muito calor hoje, disse a mentira.

E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou.

A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio.

Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse:

-Venha dona verdade, a água está uma delícia.

E assim que a verdade sem duvidar da mentira tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora.

A verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua.

E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua.”