A pressão é tanto que muitos pensam que nem teremos eleições dia 2

“Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus” (Romanos 8,28)

Por Devair G. Oliveira

Infelizmente as nuvens escuras estão sobre o Brasil, os agentes dominadores e donos da “verdade” conspiram para um erro de Bolsonaro para que todo o aparato mundial dos escuros caia em cima do Brasil.

Tenho dito nos últimos meses sobre o desconforto dos brasileiros que trabalham para o bem do país, a régua da justiça que mede a temperatura política da polarização é muito desigual, não sabemos, mas a impressão que a maioria da população tem é que os dirigentes da justiça são militantes políticos, diante de denúncias vazias de alguns partidos políticos que espalham narrativas e as vezes são bem sucedidos por decisões sem investigações causando danos aos apoiadores de Bolsonaro, temos que confiar no presidente, ele sabe o que está fazendo, penso que a única chance dos brasileiros de bem deste país para não deixar a mentira, os desclassificados, os corruptos dominarem o Brasil, é a nossa união e a fé que temos no Deus criador de todas as coisas.

Fiquei decepcionado com os apresentadores do Jornal Nacional, ficou claro os ataques ao presidente, foram deselegantes com a autoridade mais alta do Brasil, não dando o tratamento que um presidente merece.

Sinceramente não sei onde poderemos chegar, mas acredito que diante dos acontecimentos e do conhecimento que grande parte dos brasileiros já possuem, de uma coisa estou certo, se for preciso ir à guerra para a liberdade, não tenho dúvida os brasileiros de bem dirão: “Mas se ergues da justiça a clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme, quem te adora, a própria morte”.

Tudo que estão fazendo é tentando tirar o Bolsonaro do sério, como tentaram os apresentadores do JN, mas não conseguiram, não haverá espaço para fraudes, as Forças Armadas estão como nunca estiveram trabalhando neste sentido, as perseguições irão continuar até dia 2, e sairá das urnas a vontade da maioria, aí será outro capítulo: presidente reeleito, novos governadores, novos senadores, novos deputados federais e estaduais para uma segunda jornada em busca de um Brasil moderno e pujante, com um povo que ama o Brasil, Pátria e Família.

Brasileiros é nossa liberdade que está em jogo, dia 7 de setembro teremos que lotar as ruas, pois são estas vozes que dirão o que desejamos e o que queremos, afinal a nossa constituição diz que o poder se emana do povo, ore pelo Brasil, mas vá à luta.