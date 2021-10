A revolução dos internautas brasileiros

Mobilização já está tomando vulto na Internet

Poderosos do congresso e judiciário estão preocupadíssimos com uma grande mobilização que começa a tomar vulto na internet.

Parece que os brasileiros de uma hora para outra resolveram tomar conhecimento do que a exemplo do que antecedeu na revolução francesa, o terceiro estado (povo esclarecido) clama por justiça.

Há uma enorme movimentação pela internet para reunir um milhão de pessoas na Avenida Paulista e nas demais capitais pela demissão de toda a classe política legislativa (Congresso Nacional) e judiciária (STF).

A verdade é que o povo brasileiro já esperou demais e estão sentindo que não existem nada que possa barrar as arbitrariedades do congresso e do STF, e esta é mais uma tentativa na esperança de sensibilizarem as autoridades, com a disposição que vemos do povo, se as eleições fossem hoje teríamos uma renovação histórica, por conta de um Senado covarde e omisso quem não estiver alinhado com o pensamento da maioria que se expressam na rua e na internet com certeza receberá um cartão vermelho.

Ainda sem data marcada, este e-mail de CONVOCAÇÃO já começou a circular e está sendo lido por centenas de milhares de pessoas. É importante que você repasse para todos os seus contatos.

A guerra contra os maus políticos e juízes e contra a degradação da nação já está começando.

Não subestimem o povo esclarecido que começa a sair da inércia e de sua zona de conforto para lutar por um Brasil melhor de fato.

Todos os ”governantes” do Brasil, até aqui, falam em cortes de despesas – mas NÃO CORTAM despesas – querem os aumentos de impostos como se já não fôssemos o campeão mundial em impostos. A história nos mostra que muitos governantes caíram e até perderam suas cabeças exatamente por isto.

Nenhum governante fala em:

Reduzir as mordomias (gabinetes, secretárias, adjuntos, assessores, suportes burocráticos respectivos, gastos desnecessários dos mais variados, carros, motoristas, 14º e 15º salários etc.) dos poderes da República.

Redução do número de deputados federais, estaduais, vereadores, senadores e seus gabinetes, profissionalizando-os como nos países sérios. Acabar com as mordomias na Câmara, Senado, judiciário e Ministérios, como almoços opíparos, com digestivos e outras libações, tudo à custa do povo;

Acabar com centenas de Institutos Públicos e Fundações Públicas que não servem para nada e, têm funcionários e administradores com 2º e 3º… escalões de emprego.

🔴 Redução drástica da quantidade de vereadores e redução dos salários de vereadores, diminuir os gastos das Câmaras Municipais e das Assembleias Estaduais.

🔴 Acabar com o Financiamento aos partidos, que devem viver da quotização dos seus associados e da imaginação que aos outros exigem, para conseguirem verbas para as suas atividades; Aliás, 3 a 5 partidos apenas, seria mais que suficiente.

🔴 Acabar com a distribuição de carros a Presidentes, Assessores, etc., das Câmaras, Juntas, etc.

🔴 Acabar com os motoristas particulares 24 h/dia, com o agravamento das horas extraordinárias para servir suas excelências, filhos e famílias e até, as ex-famílias.

🔴 Acabar com a renovação sistemática de frotas de carros do Estado;

🔴 Colocar chapas de identificação em todos os carros do Estado. Não permitir de modo algum que carros oficiais façam serviço particular tal como levar e trazer familiares e filhos às escolas, ir ao mercado, a compras, etc.

🔴 Fazer um levantamento geral e minucioso de todos os que ocuparam cargos políticos, central e local, de forma, a saber, qual o seu real patrimônio.

Já que esses nossos governantes, políticos e judiciário corruptos, não querem fazer com urgência as reformas necessárias e manter presos os corruptos condenados, ou seja, não querem passar o Brasil a limpo, cabe a nós, povo esclarecido, fazer isto através da mobilização em massa e indo para as ruas (sem vandalismo, sem Black Blocs, que são contra a sociedade) manifestar a nossa insatisfação.

Vamos juntos, vamos mostrar que no Brasil o povo esclarecido pode realmente mudar o rumo da história, já que pelas urnas vai ser difícil, por motivos óbvios.

Encaminhe esta mensagem para todos os seus contatos, até cair no computador dos políticos que você votou nas últimas eleições.

