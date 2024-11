Aberto o Edital para Seleção de Profissionais para Atuação na Bacia do Rio Doce

Está aberto o Edital para contratação de pessoal, destinado a profissionais de nível superior, por prazo determinado, para atuação na ação Escola de Projetos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em consonância com o Programa de Fortalecimento Institucional do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O Processo será realizado sob a responsabilidade da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, Filial de Governador Valadares/MG (AGEDOCE). As inscrições vão até o dia 27 de dezembro de 2024 e são feitas exclusivamente pelo site: https://agedoce.org.br/processos-seletivos-2024/ .

O Processo de Seleção de Pessoal nº 01/2024 obedecerá às normas do Regulamento de Seleção de Pessoal da AGEVAP, bem como o presente Edital. A seleção será realizada em duas etapas. A primeira fase contempla a análise do currículo e da documentação comprobatória de experiência; e, a segunda, a entrevista pessoal estruturada.

Os técnicos da Escola de Projetos irão atuar na Gestão de Recursos Hídricos e Agenda Setorial, finalidades estabelecidas no PIRH-DOCE.

Na área de Gestão de Recursos Hídricos, as atividades são: acompanhamento das ações dos Planos de Recursos Hídricos; implantação e operacionalização dos instrumentos de gestão; elaboração de estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos; execução de trabalhos sobre enquadramento de corpos hídricos e dentre outros.

Já na Agenda Setorial, as atividades são: elaboração de Estudos Consolidados sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB – atendimento ao TCU; elaboração de estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição; elaboração de projetos de pesquisa em combate às perdas de água em sistema de distribuição de água e dentre outros.

A ESCOLA DE PROJETOS

Os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce adotaram a Escola de Projetos como estratégia de implementação das ações e dos programas priorizados no PAP-Doce 2021-2025, conforme Deliberação Normativa nº 90/2020, aprovada no dia 10 de dezembro de 2020, na 46ª Reunião Extraordinária do CBH Doce.

O objetivo do programa é a capacitação, em processo, por meio da elaboração de planos, projetos, programas e acompanhamento de ações estruturais reais com foco em recursos hídricos, dos empregados da agência, funcionários públicos municipais, organizações não governamentais e estudantes universitários de 4º e 5º ano, buscando desenvolver mão de obra capacitada na elaboração dos referidos produtos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.