Você não pode ajudar o pobre destruindo o rico. Você não pode levantar o assalariado

Puxando para baixo o pagador de salários. – Abraham Lincoln

Abraham Lincoln, o 16º presidente norte-americano, governou os Estados Unidos entre 1861 e 1865, sendo o responsável por conduzir o país durante os anos da Guerra Civil Americana e por abolir a escravidão em seu território. Em 1865 acabou sendo assassinado por um ex-confederado, em Washington.

Em 1863, por decreto e emenda constitucional, Lincoln aboliu a escravidão. Cerca de 200.000 soldados negros lutaram ao lado da União e tornaram–se eleitores. Lincoln planejava assegurar escolaridade aos ex–escravos, e também alguns direitos civis, mas foi assassinado por um racista na Sexta–Feira Santa de 1865.

Lincoln decretou então a abolição da escravidão em todo o país, que só passou a vigorar com o fim dos combates e a derrota definitiva do Sul, em 1865.

Cartaz da União Nacional com Lincoln e Andrew. A terceira Convenção Nacional do Partido Republicano (nessa eleição, o partido recebeu o nome de União Nacional devido a coalização com democratas) aconteceu em Baltimore entre 7 e 8 de junho. Foi nomeado o presidente Lincoln no primeiro escrutínio.

Abraham Lincoln Era Espírita – O CLARIM.