Abuso e exploração sexual infanto-juvenil: São João do Manhuaçu lança projeto Roda de Conversa com a Juventude

Nesta quarta-feira (18/05), a Prefeitura de São João do Manhuaçu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, do CRAS e do Conselho Tutelar, lançou o projeto “Roda de Conversa com a Juventude” em atenção ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A primeira etapa do projeto foi realizada na Escola Estadual Juventino Nunes e na Escola Municipal Dona Durvalina e contou com a participação especial da Desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kárin Liliane de Lima Emmerich e Mendonça e do Investigador da Polícia Civil da 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu, Luis Guilherme dos Santos Azevedo.

Durante as “Rodas de Conversa”, os dois debatedores levaram importantes informações para mais de 700 alunos das duas escolas do município de São João do Manhuaçu.

Eles destacaram formas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em ambientes virtual e presencial, chamando a atenção do público para a necessidade de se denunciar os abusadores para as autoridades, familiares, professores ou pessoas de confiança, lembrando sempre que estes tipos de violência configuram crimes e seus autores devem ser rigorosamente punidos.

Ainda nos encontros com a juventude, destacaram que as denúncias são feitas de forma anônima, em sigilo, sem identificar os denunciantes e as próprias vítimas, mantendo-os sempre protegidos.

As atividades contaram com a participação do vice-prefeito, Zé Braz (representando o Prefeito Sérgio Camilo); da presidente da Câmara Municipal de São João do Manhuaçu, Leninha e dos vereadores João Carlos e Adão; da diretora municipal de Assistência Social, Rosemárcia Dornelas, em conjunto com a equipe do CRAS; da secretária de Educação, Elaine Maciel; da secretária de administração, Camila Martins; da secretária de Gabinete, Renata Camilo; juntamente também da equipe do conselho tutelar; do Advogado do CRAS, Alex Barbosa de Matos; dos diretores da Escola Estadual Juventino Nunes e da Escola Municipal Dona Durvalina, Adriano Vieira e Ana Paula, em conjunto com as equipes de profissionais da educação das duas escolas; da Polícia Militar de São João do Manhuaçu e convidados.

Assessoria de Comunicação / Prefeitura de São João do Manhuaçu