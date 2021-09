ACIAMAR REGIONAL EM DURANDÉ: Parceria para fortalecer políticas públicas

O prefeito de Durandé, José Elias Rodrigues Pereira, acompanhado da vereadora Michelle Alves e do assessor de comunicação, Elvis Cordeiro da Costa, recebeu, na manhã desta quarta (15), a visita do presidente da ACIAMAR REGIONAL, Aloísio Moreira e do secretário Devair Guimarães de Oliveira

A Associação dos Empresários, do Comércio, Indústria, Agronegócio e Prestação de Serviços de Manhuaçu e Região (ACIAMAR REGIONAL) foi criada com uma nova visão de empreendedorismo e responsabilidade social.

Na reunião foram debatidas temáticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do município de Durandé, por meio de ações efetivas e que priorizem a oferta de qualidade de vida à população da cidade.

Diante dos muitos problemas que enfrentam os micro e pequenos empresários, a ACIAMAR REGIONAL fechou parcerias com algumas entidades que também querem dar sua contribuição e participar do processo de implementação de projetos e ações, na construção de ideias e políticas públicas que melhorem o setor econômico dos municípios.

O prefeito Jose Elias Rodrigues Pereira, destacou que “o município precisa desenvolver ações que visam promover e incentivar o desenvolvimento do comércio local.” E completou, que é necessário “uma conscientização das pessoas para dar preferência para comprar no comércio e consumir produtos locais.”

A vereadora Michelle Alves falou sobre a preocupação em promover ações para que as pessoas comprem em Durandé, para que o dinheiro fique na cidade, que “não saiam para comprar fora do município.”

O secretário de Comunicação, Elvis Cordeiro da Costa, comentou também sobre a preocupação em desenvolver o empreendedorismo no município, dando opções para “o cidadão consumir produtos e fazer suas compras em Durandé.”

Segundo Aloísio Moreira, presidente da ACIAMAR RE GIONAL:

“Precisamos estar sempre alinhados, em busca de soluções, promover ações e mecanismos capazes de contribuir para o desenvolvimento do comércio, da indústria, do agronegócio e da prestação de serviços do município. Isso é fundamental para a economia da cidade.”