Ações da Coinbase enfrentam volatilidade de curto prazo em meio à incerteza regulatória

O analista da Oppenheimer, Owen Lau, destaca o preço do Bitcoin, o resultado da ação judicial da SEC e a saúde geral do setor de criptomoedas como fatores essenciais para o preço das ações da Coinbase.

O preço das ações da Coinbase pode ser alvo de volatilidade no curto prazo devido ao processo judicial em andamento contra o órgão regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, bem como um declínio antecipado no preço do Bitcoin. BTC hoje está em R$ 208.391.

De acordo com um analista do banco de investimentos Oppenheimer.

Em uma entrevista recente ao Yahoo Finance, o analista do Oppenheimer, Owen Lau, destacou que a incerteza jurídica em torno da Coinbase, devido ao processo contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que alega que a exchange de criptomoedas violou as leis de valores mobiliários do país, potencialmente sugere que as ações da empresa, atualmente cotadas a US$ 125, estarão sujeitas a algumas flutuações de preço no futuro próximo.

“Ainda há um excesso de regulamentação, ainda não temos uma regulamentação clara nos Estados Unidos no momento.”

No entanto, o analista de litígios da Bloomberg, Elliot Stein, mostrou-se otimista quanto ao processo judicial em curso. Ele acredita que o processo será totalmente rejeitado, prevendo que há uma chance de 70% de que a exchange saia ilesa dos procedimentos legais.

As oscilações de preço previstas por Lau para as ações da Coinbase partem de uma análise do recente declínio de aproximadamente 28% da COIN nos últimos 30 dias. No entanto, há uma valorização de cerca de 67% nos últimos três meses no preço das ações da exchange.

Lau atribui a valorização das ações ao aumento do preço do Bitcoin no final de 2023 devido ao otimismo que antecedeu a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista. Em 10 de janeiro, a SEC aprovou a listagem de 11 ETFs de Bitcoin à vista em bolsas de valores dos Estados Unidos.

No entanto, o preço do Bitcoin caiu aproximadamente 10,37% nas duas semanas posteriores à aprovação dos fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista. No momento da publicação deste artigo, o preço do Bitcoin era cotado a US$ 41.775.

Quanto ao preço do Bitcoin, Lau também prevê que a maior criptomoeda do mercado enfrentará flutuações de preço no curto prazo.

“Acho que, no curto prazo, haverá algum impulso de queda no Bitcoin até que surja o próximo catalisador”, afirmou.

Em 23 de janeiro, o Cointelegraph informou que o JPMorgan também rebaixou as ações da Coinbase, citando a queda do preço do Bitcoin e a listagem de ações de ETFs de Bitcoin à vista.