Adna Vanessa ganha o país com a música sertaneja

Cantora e compositora, a artista de Goiânia prepara novo álbum com músicas que já são sucesso, como “Disk”

Adna Vanessa é um nome forte, assim como suas características. Natural da cidade de Carmo do Rio Verde/GO, é dona de uma das melhores vozes da região, ganhando prêmios e festivais. A cantora despertou cedo o gosto pela música, com 7 anos já estava cantando em igrejas e apresentações, muito extrovertida, diz ser a melhor companhia para uma roda de violão com os amigos. Aos 12 anos, cantarolava pela casa e com 13, já estava trabalhando nos palcos. Na época fazia shows para os amigos e pessoas da região, e em pouco tempo ganhou seu espaço. Um de seus primeiros momentos na música foi quando ganhou um violão e aprendeu olhando os dedos dos músicos da igreja e isso transformou a vida de Adna, que da igreja foi para o sertanejo, preenchendo seu coração com o que já estava predestinado para ela.

Apaixonada pelo que faz e uma grande compositora, Adna tem um pacote completo quando se trata de música. Suas composições são suas paixões e percebe-se o amor e dedicação em cada verso das letras. Em 2015, com o prêmio de primeiro lugar em um festival importante de música, ela se destacou e começou a colocar suas composições para rodar o país, como “Conselho de ex”, “O que aprendi com o amor”, “Conversível branco”, “Volta na cidade”, “Saideira”, “Miga sua louca”. Com outros sucessos vindo por aí, ela já fez shows em todos os cantos do Brasil, como Pará, Mato grosso, Minas Gerais, São Paulo e por toda a região de Goiás. Com a agenda de shows cada dia mais lotada, Adna também vem ganhando um fã clube muito carinhoso e ótimas parcerias com outros artistas grandiosos.

Muito batalhadora, ela já passou por várias experiencias, mas graças a Deus se posicionou bem como artista e agora está em um foguete sem ré, com seu empresário/ assessor/amigo William Pimenta, eles estão tomando forma no mercado sertanejo. Dona de uma simplicidade sem igual, talentosa e cheia de carisma, Adna sobe ao palco e surpreende o com seu jeito irreverente e afinação, muitas novidades estão por vir e certamente seu nome será conhecido e lembrado por todo Brasil.

MÚSICA DISK

A música Disk tem como assunto principal a volta de um amor mal resolvido, com tentativas desastrosas de encontrar algo parecido em bebidas e noitadas. Com um trocadilho que milhões de amores já viveram, a palavra “disk” tem ênfase em toda a composição deixando a música mais viciante e bem apresentada por qualquer voz!

A temática está presente na maioria das canções do próximo álbum de Adna Vanessa, que mesmo em construção já possui lançamentos acontecendo. Você pode sentir o tema da composição em trechos como “Você tenta me deixar mas viciou / Só não diz que acabou!”. Alguns videoclipes e participações de outros cantores estão por vir nesse álbum e são hits contagiantes um atrás do outro!

”Essa música eu juntamente com meu empresário William e toda equipe escolhemos ela para todos aqueles amores mal resolvidos, que ficaram com gostinho de quero mais, que nos fazem discar o número da pessoa e não ligar, nos momentos mais frágeis como no bar ou quando vemos algo que lembra a pessoa! A música Disk, além disso, pode ter duplo sentido em alguns versos de um amor com chances de ser revivido ainda”, comenta Adna Vanessa.

https://m.youtube.com/c/AdnaVanessaOficial

https://instagram.com/adnavanessaoficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.facebook.com/cantoraadnavanessa/

Pré-salve: https://onerpm.link/107594906527

Telefone para contato: (62) 99503-8282