Advogado Marcello Safe atua na busca por justiça

Aos 26 anos Marcello Safe já contabiliza um faturamento milionário na advocacia, nos cursos e mentorias. Com o objetivo de impactar positivamente o maior número pos´sivel de pessoas, Marcello começou a vender seus cursos e mentorias ainda em 2021 e já faturou mais de R$ 4 milhões. Além disso, é sócio fundador da Safe & Araújo Advogados ao lado do sócio Giovanni Araújo, mentor e palestrante na Safe Editora e sócio da Safe Marketing.

A missão de Marcello Safe na advocacia é devolver o sonho a milhares de candidatos que são eliminados injustamente em concursos públicos. Já nos cursos e mentorias, ele auxilia advogados a ganharem mais dinheiro independentemente da área de atuação. “Busque sempre por mais conhecimento, execute seus projetos e o mais importante: Não desista quando estiver diante de obstáculos, mas busque uma forma de rompê-los”, ressalta.

Formado em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, Marcello jamais pensou em seguir por outro caminho. “Nas dificuldades iniciais eu procurei meios de otimização. Desistir nunca foi uma opção”, pontua. Aos 25 anos Marcello já era sócio de um escritório de advocacia com um faturamento anual milionário e destaque em todos os estados do Brasil. Com métodos de trabalho práticos, estratégicos, eficientes e facilmente aplicáveis, Marcello é considerado o maior mentor de advogados empreendedores do País.