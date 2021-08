Agência da Receita Federal de Manhuaçu será fechada

A Sr.ª Vanusa Duarte Ferreira, chefe da ARF/ Manhuaçu, explica sobre o fechamento da unidade em Manhuaçu. 25/08/2021

Por Devair G. Oliveira

Segundo a Sr.ª Vanusa a Receita fará uma descontinuação de suas atividades locais, mas os serviços continuarão sendo prestado do mesmo modo sem prejuízo para os contribuintes, com todas essas mudanças, foram criados diversos canais de atendimento: Portal ECAC, as várias entidades conveniadas, atendimentos via e-mail, Chat, Fale conosco, Telegram, NAF, PAV.

NAF – Núcleo de Apoio Fiscal, em que a Receita Federal fez acordo com o UNIFACIG/Manhuaçu, onde os alunos do curso de Ciências Contábeis prestam atendimentos da Receita Federal.

PAV-Pontos de atendimento virtual, a Prefeitura de Manhuaçu já está finalizando os procedimentos na sala onde será implantando o PAV, com inauguração para os próximos dias, onde nesta sala todos os serviços serão prestados como na receita.

“Esta é uma mudança que a Receita faz no sentido de melhorar os atendimentos, nós atendíamos aqui quase 30 municípios e agora com a criação do PAV, toda prefeitura que desejar poderá prestar este serviço indicando um funcionário efetivo que será treinado e depois prestará este serviço aos munícipes decentralizando assim o atendimento, já que 93% dos atendimentos hoje são virtuais, dois pontos a considerar: primeiro é que a RFB – Receita Federal do Brasil está se remodelando para avançar sempre na melhoria de prestação dos serviços a toda sociedade. O segundo é que existe Decreto Federal para que todos os serviços dos órgãos federais sejam digitais.

Com esse período que a humanidade tem passado, acelerou muito os serviços por meio virtual.

O cidadão pode acessar de sua casa praticamente todos os serviços que a Receita oferece. Empresas também, através de seus profissionais de contabilidade fazem toda operacionalização pela internet. Poucos casos são necessários o atendimento presencial, foi publicado também a Portaria RFB 4261/2020 que limitou o atendimento presencial em apenas para 6 casos” Comenta a Sr.ª Vanusa.

Art. 11. O atendimento presencial fica restrito à prestação dos seguintes serviços:

I – atos cadastrais de pessoas físicas, inclusive orientações sobre situação cadastral;

II – emissão de cópia de documentos relativos à Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e aos rendimentos informados em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);

III – recepção de documentos, requerimentos, defesas e recursos cujo protocolo por meio da internet seja facultativo ou inexistente;

IV – parcelamentos não disponíveis no sítio eletrônico da RFB, na internet;

V – emissão de documentos de arrecadação não disponíveis no sítio eletrônico da RFB, na internet; e

VI – consulta de débitos e pendências fiscais de pessoa física e do Microempreendedor Individual (MEI).

Segundo informa a unidade da Receita Federal está sendo fechada neste local, porém já foi preparadas diversas outras formas para que a sociedade possa ter o atendimento de excelência, em que a RFB cumpre sua visão de futuro. Segundo a Sr.ª Vanusa os motivos do fechamento são vários, já estava nos planos da RFB abrir os atendimentos através da internet, mas com a pandemia essa mudança foi antecipada, agências até maiores que Manhuaçu foram fechadas, como é o caso de Muriaé. “Complementando ao que já foi falado, houve aumento dos canais de atendimento para desvincular o cidadão de comparecer na unidade, evitar aglomerações, e também a falta de servidores, concursos cada vez mais escassos, muitos prédios estão subutilizados, e uma maneira de economizar os gastos públicos é o compartilhamento dos prédios da RFB com outros órgãos. Por exemplo, a Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares compartilhou o prédio com o TRT que pagava aluguel. A RFB em Teófilo Otoni também. Aqui em Manhuaçu o local também será a sede do TRT. (Tribunal Regional do Trabalho) A RFB tem feito acordos com vários órgãos e entidades a fim de aumentar sua capilaridade para facilitar o acesso dos contribuintes. Por exemplo, nós temos convênios com correios, bancos, cartórios para serviços de CPFs, além de ser feito pela internet, pelo Telegram. Temos acordos com SEBRAE, Junta Comercial, diversos órgãos, além dos canais virtuais já falados.

Aqui em Manhuaçu a jurisdição são 28 municípios com quase 500 mil habitantes. E a RFB tem feito acordo de cooperação com as prefeituras para que prestem atendimentos, onde foi criado o PAV – Ponto de Atendimento Virtual. Hoje são cerca de 200 PAVs/MG. É uma iniciativa da Receita Federal que tem por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal, disponibilizando nas prefeituras o acesso a várias opções de serviços da RFB e, com isso, facilitando o acesso dos contribuintes a esses serviços, em que o cidadão não terá que se deslocar até uma unidade da Receita Federal em outros municípios”. Salienta a Sr.ª Vanusa.

DITR/2021

A Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2021 deve ser enviada pela internet no período de 16/08 a 30/09 por donos de imóveis rurais.

Pessoas e empresas que são proprietárias, ou possuidoras a qualquer título do imóvel rural estão obrigadas a apresentar a DITR, menos aquelas que são isentas ou imunes.

O contribuinte deve elaborar a declaração no computador, por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita Federal http://www.gov.br/receitafederal e transmiti-la pela Internet.

O prazo para a entrega inicia em 16 de agosto e termina em 30 de setembro de 2021, caso o cidadão não transmita a DITR nesse período, pagará multa de 1% ao mês ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido.

Se, após a apresentação da declaração, o contribuinte perceber erros ou falta de informações, poderá enviar uma declaração retificadora, que substitui totalmente a originalmente apresentada. Assim é necessário que contenha todas as informações anteriormente prestadas, com as alterações e exclusões necessárias para corrigi-la, bem como as informações adicionadas, se for o caso.

O valor do imposto pode ser pago em até quatro quotas iguais, mensais e sucessivas, sendo que nenhuma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00. O imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve ser pago em quota única. A quota única ou a primeira quota deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2021, último dia do prazo para a apresentação da DITR.

O imposto pode ser pago por transferência bancária somente nos bancos autorizados ou por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais.

Todas as regras para a entrega da DITR/2021 estão definidas na IN RFB 2.040 de 30 de julho de 2021. A norma destaca ainda que também está obrigada a entregar a declaração a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2021 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante.

Em 2020 foram entregues 5,8 milhões de declarações de ITR. Para este ano, a expectativa é de que 5,9 milhões de documentos sejam recebidos pela Receita Federal. Na área de abrangência da Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares são esperadas em torno de 168.000 DITRs.

Em suas declarações finais a chefe da ARF/ Manhuaçu Sr.ª Vanusa comenta que dos 28 municípios que eram atendidos pela unidade de Manhuaçu, tem municípios a mais de 150km, imagine a pessoa andar toda essa distância para ter um atendimento de CPF. A Prefeitura local vai ser um braço da Receita. Qualquer Prefeitura poderá também formalizar rapidamente o PAV, até mesmo aquelas onde nunca houve uma unidade da Receita Federal. Essa é uma ação que está totalmente alinhada com o atual direcionamento estratégico institucional, principalmente no que se refere ao objetivo de aumentar a satisfação dos contribuintes, e com isso a RFB se aproximará ainda mais dos cidadãos.