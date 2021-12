Agro mais forte

A nova diretoria do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS já está em contato direto com o Governador Romeu Zema e com a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, para tratar dos interesses dos produtores rurais mineiros.

O presidente do Sistema FAEMG, Antônio de Salvo reafirmou a importância de uma atuação alinhada aos poderes executivo e legislativo, para uma promoção mais robusta do agronegócio, que é hoje um dos principais pilares do desenvolvimento econômico do estado:

“Precisamos que a sociedade entenda nosso compromisso com a sustentabilidade. Produzimos e conservamos, enquanto geramos trabalho e divisas para Minas Gerais. Mas precisamos ter condições para isso. Precisamos de leis mais adequadas, de investimentos em segurança, infraestrutura e telecomunicações, e em tantas várias outras áreas. E precisaremos trabalhar juntos para isso: classe produtora, governo e parlamentares”.

O encontro contou com a presença do deputado estadual, Antônio Carlos Arantes, 1° vice-presidente da ALMG e importante parceiro do setor produtivo. Também participaram os vice-presidentes do Sistema FAEMG de Secretaria, Weber Bernardes, e de Finanças, Renato Laguardia, o vice-presidente Patrick Brauner e o assessor da Presidência, Antônio Carlos Álvares.

“Tivemos hoje a certeza de que há muito espaço para caminharmos juntos. Este primeiro diálogo foi uma oportunidade de emparelhamento de ideias, e de entendermos como poderemos fortalecer essa parceria, em via de mão dupla. E saímos com a sensação de um canal direto para que possamos ter nossos pleitos e necessidades acolhidas e tratadas”.

Antônio de Salvo,

presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS.